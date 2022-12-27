Кубраков рассказал, кто выиграет от принятия градостроительной реформы

Принятие градостроительной реформы (законопроект №5655) позволит местным властям иметь все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки. Кроме того, будет ответственность за молчаливые согласования строительства "призраков", которые никогда не будут введены в эксплуатацию или подключены к электросетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову для НВ .

"В частности, №5655 предоставляет дополнительные полномочия органам местного самоуправления. Вместе с полномочиями они получают порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с таким объектом, как останавливать. Теперь никто не сможет сказать: извините, у нас здесь незаконное здание, которая строится в центральной части города, и мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий. Все. Есть полномочия, есть инструменты, есть ответственность. И вопрос приобретения жилья в незаконных стройках уйдет в историю", - объясняет министр.

Кроме того, по его словам, законопроект создает условия, при которых города не обойдутся без генерального плана. Его отсутствие позволяло нечистым на руку чиновникам предоставлять разрешения на строительство где угодно.

Он также отметил, что с первого до второго чтения были проведены десятки встреч с профильными общественными организациями, экспертами отрасли, представителями международного сообщества.

"Реформу градостроительной отрасли мы считаем революционной. Все, что сейчас происходит в бумажном виде, будет происходить в одной IT-системе, каждое действие или бездействие участника строительного процесса будет зафиксировано в системе. А это то, чего боятся и застройщики, и местные чиновники", - резюмирует Кубраков.