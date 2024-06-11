Кубок Стэнли: "Флорида" оформила волевой разгром "Эдмонтона" во втором финале

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Эдмонтон" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0); серия – 2:0

Шайбы: Миккола, 29:34, Родригес, 43:11, 52:26, Экблад, 57:32 – Экхольм, 11:17

"Ойлерз" неожиданно повели в середине первого периода. В тот момент команды играли в формате 4 на 4 после удалений Фогеле и Экмана-Ларссона. Защитник Экхольм подключился к атаке "прошил" Бобровского среди щитков.

"Пантерз" отыгрались в середине второй 20-минутки. Миккола в течение минуты прошел путь от zero to hero. Финский защитник сначала едва не отправил шайбу за линию собственных ворот, а затем включился в атаку и броском со средней дистанции сравнял счет.

В финальном же периоде "Флорида" одержала победу усилиями Родригеса. Сначала он попал в ближнюю девятку из левой зоны вбрасывания, а затем в касание замкнул прострел Лунделла при численном превосходстве хозяев. Экблад же на последних минутах отправил шайбу в пустые ворота "Эдмонтона".

"Пантерз" закрепили преимущество в серии до четырех побед (2:0). Следующие два матча сыграют в Альберте. Первый поединок состоится в ночь на пятницу, 14 июня.