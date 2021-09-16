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"Кубик" без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

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Четвер 16 вересня 2021 09:20
"Кубик" без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition (Фото: rmsothebys.com)
Автор: Вадим Добровольский

На аукціон виставлений рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G500 випуску 2013 року. Автомобіль було випущено всього у 200 примірниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s.

Автомобіль покинув завод Magna Steyr в австрійському Граці 21 жовтня 2013 року і через два дні був доставлений в дилеру Mercedes в Мюнхені. Спеціальна серія Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition ознаменувала закінчення виробництва дводверних кабріолетів G-класу.

&quot;Кубик&quot; без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

Виставлений на торги позашляховик кольору Designo Platinum Black, додатково отримав хромовану решітку в стилі AMG, чохол "запаски "на багажних дверях з нержавіючої сталі та матові алюмінієві накладки на середніх стійках написом "Final Edition 200" з підсвіткою.

&quot;Кубик&quot; без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

У тон складному м'якому верху пісочного кольору інтер'єр оброблено коричневою преміальною шкірою Designo. Хоча у позашляховика в салоні з комфортом можуть розміститися четверо осіб.

&quot;Кубик&quot; без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

Під капотом позашляховика встановлений 5,5-літровий "атмосферник" V8, що розвиває 388 кінських сил і 540 Нм крутного моменту. Мотор працює разом з 7-діапазонною автоматичною коробкою передач 7G-Tronic і системою повного приводу. До першої "сотні" автомобіль прискорюється менш ніж за 6,2 секунди.

&quot;Кубик&quot; без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

За цей Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition з пробігом по одометру 5 452 кілометрів власник розраховує виручити від 300 000 до 350 000 швейцарських франків (від 325 до 380 тисяч доларів).

Нагадаємо, що Mercedes-Benz і BMW будуть штучно стримувати випуск автомобілів. Таким чином компанії хочуть зберегти високі ціни на свою продукцію.

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