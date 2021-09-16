"Кубик" без даху: рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G-Class з пробігом 5 тисяч км йде з молотка

На аукціон виставлений рідкісний кабріолет Mercedes-Benz G500 випуску 2013 року. Автомобіль було випущено всього у 200 примірниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s .

Автомобіль покинув завод Magna Steyr в австрійському Граці 21 жовтня 2013 року і через два дні був доставлений в дилеру Mercedes в Мюнхені. Спеціальна серія Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition ознаменувала закінчення виробництва дводверних кабріолетів G-класу.

Виставлений на торги позашляховик кольору Designo Platinum Black, додатково отримав хромовану решітку в стилі AMG, чохол "запаски "на багажних дверях з нержавіючої сталі та матові алюмінієві накладки на середніх стійках написом "Final Edition 200" з підсвіткою.

У тон складному м'якому верху пісочного кольору інтер'єр оброблено коричневою преміальною шкірою Designo. Хоча у позашляховика в салоні з комфортом можуть розміститися четверо осіб.

Під капотом позашляховика встановлений 5,5-літровий "атмосферник" V8, що розвиває 388 кінських сил і 540 Нм крутного моменту. Мотор працює разом з 7-діапазонною автоматичною коробкою передач 7G-Tronic і системою повного приводу. До першої "сотні" автомобіль прискорюється менш ніж за 6,2 секунди.

За цей Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition з пробігом по одометру 5 452 кілометрів власник розраховує виручити від 300 000 до 350 000 швейцарських франків (від 325 до 380 тисяч доларів).