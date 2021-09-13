Нова бізнес-модель: Mercedes і BMW будуть штучно стримувати випуск авто для збереження високих цін

Mercedes-Benz і BMW хочуть штучно підтримувати дефіцит на свої автомобілі навіть після закінчення кризи напівпровідників. Це дозволить виробникам зберегти більш високі ціни на свою продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Світова криза напівпровідників призвела до збоїв у виробництві автомобілів і збільшенні терміну поставок в автосалони. В результаті багато компаній випускають машини без частини обладнання, а головне - ціни на переважну кількість моделей скакнули вгору. Особливо яскраво це виражено в преміум-сегменті, де автомобілі рясніють різноманітною електронікою. Такі машини продають за завищеними цінами.

Парадокс, але ситуація, що склалася, не відштовхнула клієнтів від покупки нового автомобіля. Люди готові платити за машини більше і при цьому чекати їх довше. У світлі цього концерн Daimler, куди входить бренд Mercedes-Benz, і компанія BMW вирішили втілити в життя нову бізнес-модель

Обидва виробники навіть після нормалізації поставок мікрочіпів мають намір штучно зберегти дефіцит на свої автомобілі. Це дозволить компаніям при меншій кількості продаваних машин тримати на них більш високі ціни - і тим самим зберегти високий рівень маржинальності при одночасному зниженні виробничих витрат.

Як заявив фінансовий директор Daimler Гаральд Вільгельм в коментарі Financial Times, штучне обмеження поставок дозволить компанії надати бренду Mercedes-Benz ще більш люксовий статус.

Тієї ж думки дотримуються і в BMW. Також, як зазначив фінансовий директор компанії Ніколас Пітерс, тривале очікування замовленого автомобіля дарує клієнту більше емоцій при його отриманні. При цьому цей термін все ж не повинен бути занадто довгим, зазначає менеджер. Інакше покупець віддасть перевагу іншому бренду.