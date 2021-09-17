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На Кубі почали вакцинувати від коронавірусу дітей старше двох років

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Куба, П'ятниця 17 вересня 2021 04:59
На Кубі почали вакцинувати від коронавірусу дітей старше двох років Фото: на Кубі вже прищеплюють дітей старше 2 років (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кубинська влада почала вакцинацію проти SARS-CoV-2 серед дітей віком від двох до десяти років. Цей захід спрямований на боротьбу з поширенням "Дельта"-штаму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

На Кубі є дві вакцини власного виробництва Abdala і Soberana, які вимагають трьох уколів, йдеться в повідомленні.

У попередні тижні в країні стартувала вакцинація підлітків від 11 до 18 років, додає AP.

За даними Університету Джонса Хопкінса на острові зареєстровано понад 776 тис. випадків захворювання коронавірусною інфекцією, понад 223 тис. осіб стали жертвами COVID-19.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії прийняло рішення розширити список груп осіб кому дозволено вакцинуватися бустерною дозою. Йдеться про жителів будинків пристарілих, осіб з імуносупресією і тих, хто знаходиться в групі ризику.

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