ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Куба завершить випробування власної COVID-вакцини щепленнями для 150 тисяч осіб

Новость на русском → Гавана, Неділя 21 березня 2021 19:45
Куба завершить випробування власної COVID-вакцини щепленнями для 150 тисяч осіб Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Куба завершує випробування власної вакцини від коронавірусу Soberana 2. У рамках цієї фази дозу препарату отримають 150 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Reuters.

Щеплені будуть 150 тисяч лікарів, які перебувають "на передовій" боротьби з коронавірусом. Вакцинація медпрацівників, які працюють у зоні високого ризику зараження, стартує в понеділок, 22 березня.

Раніше, під час масових випробувань, кубинська вакцина була випробувана на 44 тисячі добровольців. Результати тестів невідомі, але влада заявляє про ефективність і безпеку препарату.

Куба поки не почала процес вакцинації, розраховуючи провести його власними силами без закупівлі іноземних препаратів.

На Кубі підтвердили понад 65 тисяч випадків зараження коронавірусом і 387 смертей. Це одна з найнижчих смертностей від COVID у світі.

Нагадаємо, Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами. Ситуація може змінитися лише після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Куба вакцина від коронавірусу
NEWS
Україну накриють снігопади: куди повернеться зима
Україну накриють снігопади: куди повернеться зима
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні