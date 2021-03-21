Куба завершить випробування власної COVID-вакцини щепленнями для 150 тисяч осіб
Куба завершує випробування власної вакцини від коронавірусу Soberana 2. У рамках цієї фази дозу препарату отримають 150 тисяч чоловік.
Про це повідомляє Reuters.
Щеплені будуть 150 тисяч лікарів, які перебувають "на передовій" боротьби з коронавірусом. Вакцинація медпрацівників, які працюють у зоні високого ризику зараження, стартує в понеділок, 22 березня.
Раніше, під час масових випробувань, кубинська вакцина була випробувана на 44 тисячі добровольців. Результати тестів невідомі, але влада заявляє про ефективність і безпеку препарату.
Куба поки не почала процес вакцинації, розраховуючи провести його власними силами без закупівлі іноземних препаратів.
На Кубі підтвердили понад 65 тисяч випадків зараження коронавірусом і 387 смертей. Це одна з найнижчих смертностей від COVID у світі.
Нагадаємо, Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами. Ситуація може змінитися лише після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.