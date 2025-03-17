Какую часть Курской области контролируют ВСУ: карты боев от Генштаба
Российская армия продолжает наступление в Курской области. Согласно картам Генштаба ВСУ буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генерального штаба, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений.
Также враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.
На картах по состоянию на утро 17 марта заметно, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.
А вот проект DeepState накануне заявлял, что россияне захватили Суджу и Рубанщину. По их данным, территория, которую контролируют украинские войска, составляет около 110 квадратных километров.
Бои в Курской области
Прошлым летом Силы обороны Украины начали Курскую операцию, во время которой взяли под свой контроль около 100 населенных пунктов и создали там буферную зону.
По словам украинского командования, Курская операция стала превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины.
Однако россияне начали привлекать северокорейские войска к боям в Курской области и в начале февраля усилили наступление, чтобы вытеснить ВСУ из региона. Ситуация обострилась в начале марта. Россияне заявили о якобы окружении украинских войск, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.
По словам Зеленского, РФ накапливает войска у восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных дискуссиях" с российским диктатором Владимиром Путиным. А также заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении.
"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.
На что Путин предложил украинским военным, которые находятся в Курской области, сдаться в плен.
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