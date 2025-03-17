Какую часть Курской области контролируют ВСУ: карты боев от Генштаба

Российская армия продолжает наступление в Курской области. Согласно картам Генштаба ВСУ буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генерального штаба, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений.

Также враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

На картах по состоянию на утро 17 марта заметно, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.



А вот проект DeepState накануне заявлял, что россияне захватили Суджу и Рубанщину. По их данным, территория, которую контролируют украинские войска, составляет около 110 квадратных километров.



Бои в Курской области

Прошлым летом Силы обороны Украины начали Курскую операцию, во время которой взяли под свой контроль около 100 населенных пунктов и создали там буферную зону.

По словам украинского командования, Курская операция стала превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины.

Однако россияне начали привлекать северокорейские войска к боям в Курской области и в начале февраля усилили наступление, чтобы вытеснить ВСУ из региона. Ситуация обострилась в начале марта. Россияне заявили о якобы окружении украинских войск, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

По словам Зеленского, РФ накапливает войска у восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных дискуссиях" с российским диктатором Владимиром Путиным. А также заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении.

"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.