КСУ розгляне 18 травня неконституційність діючого складу НКРЕКП

Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється на сайті суду.

Пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись його трансляція

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції указів президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди - надійшло до суду 4 листопада 2020 року.

Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

Окрім того, депутати звернулися до Конституційного суду щодо визнання такими, що суперечать конституції положення закону "Про НКРЕКП", які дозволили президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їх ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме діючий склад НКРЕКП відповідальний за кризу на енергетичному ринку, яка виникла восени 2019 року.

За даними депутатів, дії членів НКРЕКП призвели до мільярдних збитків державних енергетичних компаній, зупинку шахт і накопиченню боргів.

Крім того, 16 березня Окружний адміністративний суд визнав сумнівними повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка та ще трьох членів комісії і зобов’язав Кабмін розглянути питання про їх звільнення.