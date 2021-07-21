КСУ визнав неконституційною конфіскацію речей в "зелених коридорах" на митниці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ .

Рішення ухвалено за клопотанням громадянки України Олени Одінцової.

Автор клопотання вважає, що стягнення у вигляді конфіскації товарів, є таким, що не відповідає положенням Конституції України. Зокрема воно порушує гарантовані Конституцією права на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю; непорушність права приватної власності та заборону протиправного позбавлення права власності; застосування конфіскації майна виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

"За конституційною скаргою… щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України Конституційний суд України ухвалив рішення про неконституційність оспореного припису Кодексу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, Стаття 471 Митного кодексу до цього часу мала такий вигляд.

"Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

1. Порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів".