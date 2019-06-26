КСУ скасував ініціативу Кабміну по праву власності на землю

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд скасував урядову постанову

Конституційний суд України скасував ініціативу Кабінету міністрів щодо права власності на землю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Суд постановив, що правовий режим права власності на землю має визначатися виключно законами України.

Так, КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Основному закону постанови уряду "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 7 червня 2017 року №413 зі змінами. Суд визнав її такою, що не відповідає Конституції України.

Постановою затверджено Стратегію удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення держвласності та розпорядження ними.

У рішенні пояснюється, що положеннями Стратегії запроваджено додатковий, не передбачений Земельним Кодексом України чи іншими законами України, механізм визначення за певною формулою площі земділянок, які належить передавати безоплатно на території відповідної області у власність громадянам.

Крім того, Стратегія встановлює додаткові особливості проведення земельних торгів, укладення, продовження строку дії та розірвання договорів оренди ділянок сільгосппризначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис), що не передбачено ні кодексом, ні іншими законами.

Конституційний суд України дійшов висновку, що Кабмін, затвердивши Стратегію, врегулював на підзаконному рівні умови та порядок набуття права власності та користування землею, які мають визначатися виключно законами України, і тим самим вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Основним законом.

"Конституційний суд України вважає, що невідповідність Конституції України положень розділу "Система організації процесу виконання Стратегії" Стратегії є підставою для визнання постанови №413 такою, що суперечить Конституції України. Рішення є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене", - сказано у повідомленні суду.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України опублікував рішення про скасування електронного декларування громадських активістів.

Як писало РБК-Україна, КСУ також визнав незаконним застосування тільки арешту до підозрюваних у державній зраді і тероризмі.