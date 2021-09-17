КСУ зобов'язав Раду внести зміни до Кримінального кодексу щодо довічного ув'язнення
Конституційний Суд України (КСУ) визнав такими, що не відповідають Основному закону ряд положень Кримінального кодексу. Верховній Раді доручено внести зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ.
Зазначається, що КСУ визнав неконституційною частину 1 статті 81 та частину 1 статті 82 КК України в частині неможливості звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким для осіб, засуджених до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Рішення КСУ засноване на документах міжнародного права, практиці Європейського суду з прав людини, Суду ЄС.
Крім того, у рішенні КСУ врахував практику конституційної юрисдикції європейських країн, а також західну наукову доктрину.
КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести ці положення КК України у відповідність до Конституції України.