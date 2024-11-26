Если на АЗС нет заправщика: как самому заправить авто

Одно из преимуществ украинского сервиса – наличие ребят-заправщиков (а бывает и девушек) возле бензоколонок на АЗС. Не все знают, что на европейских заправках такой привилегии водители не имеют. Как сделать все правильно?

О том, как заправить автомобиль на АЗС, не создав очередь и не перепутав пистолеты, читайте в материале РБК-Украина .

На самом деле, в заправке машины нет ничего хитрого (уверены, что рано или поздно украинские нефтетрейдеры и нас обратят в европейскую практику самообслуживания). Тем не менее, некоторые нюансы все же есть – как мелкие, типа облитого горючим крылья, так и более серьезные. Поговорим об этом, заручившись поддержкой наших консультантов опытных операторов АЗС.

Как самостоятельно заправиться на АЗС

В украинском формате заправляют машину два человека – оператор АЗС, сидящий в помещении станции, и заправщик (или сам водитель), находящийся возле открытого топливного бака. Первый через свой компьютер дает колонке команду отмерить нужное количество нужного сорта горючего, второй нажимает на крючок пистолета колонки.

В процессе заправки оператор, нажав кнопку "Отпустить горючее", наблюдает за процессом в целом, а человек у колонки следит, чтобы горючее нормально заливалось в бак и чтобы аварийный клапан пистолета не остановил заправку из-за переполнения бака или из-за ошибочного срабатывания. Подскажем, что спусковой крючок пистолета имеет фиксатор, позволяющий не давить все время на него.

Как заправляться на АЗС без заправщика

Если у вас нет опыта самостоятельной заправки, для большей уверенности предлагаем вам алгоритм действий после заезда на территорию АЗС:

Выберите подходящую колонку. Не все колонки имеют полный набор видов горючего, поэтому вам нужно издалека прочесть типы горючего на каждой из них. Сжиженный пропан-бутан СНГ (газ LPG) чаще всего заправляют отдельно от колонок с бензином и дизелем, но на модных автозаправочных комплексах газ может отпускаться той же колонкой, что и жидкое горючее.

Остановившись нужным бортом возле колонки, останавливайте двигатель, открывайте горловину бензобака и направляйтесь в помещение, где вас ждет оператор. Не забудьте прочесть над колонкой ее номер – о нем вас будет спрашивать оператор.

Нужный заправочный пистолет можно выбрать и вставить в бак сразу, а можно – по возвращении от помещения АЗС.

Заказывайте оператору тип горючего и его количество и оплачивайте чек. Если вы заправляетесь до полного, кассир примет оплату после завершения заправки, то есть вам придется сделать от машины до помещения еще одну ходку.

Вернувшись к машине после оплаты заказанных литров, нажмите на спуск пистолета и следите за подачей горючего по счетчику. (Гудение насоса не может быть ориентиром). В принципе, у большинства машин пистолет и сам держится в горловине бака, но лучше придерживать его рукой.

Во время заправки топлива в бак может прекратиться – либо из-за получения всей заказанной порции, либо из-за срабатывания автоматического клапана. представление горючего когда бак еще не совсем полон. Тогда надо вытащить пистолет из глубины горловины и начать медленно снова нажимать спуск пистолета, пока из него снова не потечет горючее.

Когда насос окончательно остановится (обычно его жужжание слышно у колонки), подержите пистолет в горловине еще четверть минуты, так как часто горючее льется в бак и после этого.

Сверяйте цифры на счетчике с оплаченной вами. Если в баке все за что вы заплатили, вешайте пистолет на колонку, закрывайте бак и его лючок. Можно ехать дальше.

Если коротко

Вашим последним действием на заправке должен быть взгляд в зеркало заднего вида в момент, когда вы будете трогаться с места: стоит еще раз убедиться, что заправочный пистолет занимает свое место на колонке. Работники больших автозаправочных комплексов рассказывали нам, что не реже раза в полгода у них бывают ситуации, когда водитель пытается поехать вместе с пистолетом, который торчит в баке.

В большинстве случаев срабатывает специальный отрывной клапан и шланг обрывается. Но бывает и так, что шланг остается целым и машина сваливает им бензоколонку – и это уже более дорогой для водителя результат. Промежуточный по результатам вариант – это когда шланг выскакивает из отъезжающего бака машины и с силой бьет по колонке. Будьте внимательны до самого конца заправки.