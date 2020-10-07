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Катастрофа Ан-26: главу Харківської ОДА викликали на допит до ДБР

Харків, Середа 07 жовтня 2020 03:18
Катастрофа Ан-26: главу Харківської ОДА викликали на допит до ДБР
Фото: Олексій Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: РБК-Україна

Главу Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань у справі про катастрофу літака Ан-26 біля Чугуєва. Його запросили на допит як свідка.

Про це Кучер повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Голова ОДА підкреслив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії, і "не може озвучувати певні прізвища".

"Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка у мене є", - заявив він.

Нагадаємо, 25 вересня поблизу військового аеродрому в Чугуєві розбився літак АН-26 з офіцерами та курсантами Харківського національного університету Повітряних сил. На борту літака знаходилися 27 осіб, вижити вдалося лише одному курсанту.

Пізніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що диспетчери аеродрому нібито пізно дозволили посадку АН-26, у якого були технічні несправності.

У Повітряних силах назвали заяву Кучера абсурдним.

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