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Найбільший виробник вітрогенераторів йде з Росії

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Стокгольм, Середа 06 квітня 2022 10:14
Найбільший виробник вітрогенераторів йде з Росії Фото: виробник вітрогенераторів Vestas йде з Росії (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів Vestas оголосив про вихід з Росії. Рішення прийнято через її війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Ми не можемо не відмежуватися від того, що відбувається в Україні. Ми засуджуємо Росію і дистанціюємося від неї", - заявив генеральний директор компанії Хенрік Андерсен.

Повідомляється, що у Vestas є два заводи в Росії, але вся нова комерційна діяльність була припинена ще на початку березня.

"Коли ми йдемо з Росії, ми відмовляємося як від клієнтської діяльності, яка у нас є, так і від іншої діяльності, яку ми можемо вести на заводах", - додав Андерсен.

Однак продовжаться деякі види діяльності в рамках перехідного періоду. Vestas вийшов на російський ринок в 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший у світі виробник процесорів Intel призупинив свою діяльність в Росії.

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