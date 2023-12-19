В Кропивницком раздался взрыв: что об этом известно

В Кропивницком вечером вторника, 19 декабря, были слышны звуки взрывов. Вероятно, была взорвана граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кропивницкого Андрея Райковича.

"Относительно звуков взрывов в Кропивницком прошу сохранять спокойствие. Очередные наряды патрульной полиции и ГСЧС выехали на место происшествия", - написал он.

Позже Райкович добавил, что по предварительной информации дежурных патрульной полиции взрыв был от подрыва гранаты.

Лицо, совершившее его задержано. Обошлось без пострадавших.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, на днях в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.