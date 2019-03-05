У "Криворіжгаз" повідомили про некоректну роботу інформаційної платформи оператора ГТС

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"Криворіжгаз" вважає введення в комерційну експлуатацію інформаційної платформи в такому вигляді і з такими порушеннями неможливим

ПАТ "Криворіжгаз" направив листа до Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету, НКРЕКП і Державної регуляторної служби з проханням терміново втрутитися в ситуацію порушення оператором ГТС вимог законодавства щодо впровадження системи добового балансування газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Криворіжгаз" звертається до контролюючих органів з повідомленням про те, що під час тестування інформаційної платформи були виявлені значні недоліки, які призводять до спотворення добового балансування газу. У першу чергу це стосується повідомлень від інформаційної платформи, до яких оператор ГТС чомусь не застосовує ЕЦП. Це не тільки ставить під сумнів юридичну відповідність таких повідомлень, але дозволяє вносити в них зміни заднім числом. Також не відповідає дійсності інформація про всі точки входу/виходу в/з газотранспортної системи, яку Оператор ГТС повинен вносити в інформаційну платформу. На платформі не передбачена можливість роботи зі споживачами, які з релігійних переконань відмовилися від коду EIC. За таких обставин достовірно розрахувати добовий та місячний баланс газу у відповідності з чинним законодавством неможливо", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в доповнення до січні 2019 року на електронну адресу "Криворіжгаз" надійшов лист з одностороннім актом про надання послуг з балансування обсягів природного газу та рахунком на оплату наданих послуг від АТ "Укртрансгаз". Лист надійшов з порушенням строків, а саме, пізніше вказаного в Кодексі терміну звітності. Крім цього, в перелік споживачів, які використовували природний газ без підтвердження номінацій, був включений 1 побутовий споживач - гуртожиток. Тому відображені обсяги балансування, визначені в акті і звіті, є некоректними.

"Криворіжгаз" не погоджується з обсягами балансування, визначеними в акті і звіті, через що ми звернулись до контролюючих органів з проханням терміново втрутитися в ситуацію, і зобов'язати оператора ГТС відкликати акт і рахунок", - говорить комерційний директор "Криворіжгазу" Анна Ковпак.

"Криворіжгаз", враховуючи невідповідність алгоритму обробки інформації вимогам кодексів ГРМ і ГТС, численні помилки та неможливість проведення повноцінного тестування інформаційної платформи вважає введення в комерційну експлуатацію інформаційної платформи Оператора ГТС в такому вигляді і з такими порушеннями неможливим. І звертається з проханням усунути невідповідності і надалі дотримуватися вимоги законодавства.