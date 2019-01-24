"Криворіжгаз" направить 7,8 млн гривень на ремонт і заміну газових мереж

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Також в інвестпрограмі передбачено фінансування обмінного фонду та заміни лічильників

ПАТ "Криворіжгаз" спрямує майже 7,8 млн гривень інвестицій на реконструкцію і модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорегуляторних пунктах в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі Кривого Рогу і Криворізького району (7,8 млн гривень), а також заміна непридатних лічильників газу і створення обмінного фонду приладів обліку (13,1 млн гривень).

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, ПАТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Терентьєва Марина.

За словами прес-служби, компанія виконає реконструкцію газопроводів загальною протяжністю 3,045 км на суму 877 тис. гривень, модернізацію 7 газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму 1,4 млн гривень, реконструкцію 10 шафових газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму 834,8 тис. гривень та реконструкцію 15 установок катодного захисту газопроводів на суму 2,2 млн гривень.

Також в інвестпрограмі "Криворіжгазу" передбачено фінансування обмінного фонду та заміни лічильників - загалом 8289 тис. приладів обліку. Адже щороку не проходять чергову повірку близько 5 тис. приладів обліку.

"Тариф на розподіл ПАТ "Криворіжгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки і так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування. Він не був переглянутий навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року. Компанія продовжує отримувати 35 копійки з одного розподіленого кубометра газу", - йдеться в повідомленні прес-служби.