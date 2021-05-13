"Криворіжгаз" інвестує в модернізацію газорозподільної мережі 11 млн гривень

У 2021 році обсяг інвестицій АТ "Криворіжгаз" в газові мережі складе 10,57 млн гривень. Кошти підуть на реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також капітальний ремонт обладнання газорозподільних пунктів.

Пріоритетний напрямок інвестицій-модернізація газорозподільної мережі Кривого Рогу та Криворізького району (10,57 млн гривень), а також заміна непридатних лічильників газу та створення обмінного фонду приладів обліку (8,75 млн гривень).

"Оскільки газорозподільну систему будували ще в 60-70-х роках XX століття, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає. АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що в 2021 році АТ "Криворіжгаз" направить 8,3 млн гривень на капітальний ремонт і реконструкцію споруд газорозподільної мережі. Зокрема, компанія здійснить заміну 688 комбінованих будинкових регуляторів та обладнання у 8 ГРП, встановить 15 ШГРП виробництва Львівського заводу RGC Production. Також компанія виконає реконструкцію та капітальний ремонт 15 установок катодного захисту газопроводів на суму 1,65 млн гривень.

"В інвестпрограмі "Криворіжгазу" передбачено фінансування обмінного фонду та заміни лічильників - загалом 5557 приладів обліку. Адже щороку не проходять чергову перевірку близько 10 тисяч приладів обліку. Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу за розподіл природного газу. Тому, АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні.