"Криворіжгаз": 80% викликів аварійної служби пов'язані з витоком газу

У першому кварталі 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів майже 2 тисяч заявок. З них 1861 пов'язані з витоком газу.

"Майже 80% цих викликів пов'язані із запахом газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, і в під'їздах. Всі вони відносяться до внутрішньобудинкових мереж. Про їх обслуговування повинні подбати власник або балансоутримувач, уклавши договір", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, найбільш поширеними причинами витоків газу є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів і відсутність проведення регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

"Вісім аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну доставку газу. Більшість випадків можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж. Укладення договорів на технічне обслуговування дозволяє провести ремонт або заміну обладнання заздалегідь", - розповідає технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що проводити технічне обслуговування може обрана власником або балансоутримувачем компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу і спеціально навчений персонал.

"Всі роботи, які потрібно провести під час технічного обслуговування мереж, та їх вартість визначаються індивідуально для кожного споживача в залежності від його обладнання. Дізнатися всю інформацію і підписати договір можна у всіх 104.ua клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ "Криворіжгаз". Також отримати консультацію можна в контакт-центрі 067 62 92 104, 056 46 26 104", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що відповідальністю Оператора ГРМ є тільки розподільчі газопроводи. За внутрішні мережі і газове обладнання в квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за спільні мережі у багатоповерхівках - балансоутримувач (ОСББ, управляюча компанія чи інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку). Це передбачено законом "Про житлово-комунальні послуги", в якому вказано, що технічне обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання проводяться за рахунок співвласників (ст. 14, п. 3). У затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу витрати на ці роботи не закладені.

"Межа, де починається внутрішня будинкова мережа, визначається актом балансової належності. Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі - це все газові мережі від вентиля на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків і усередині приміщень, підключеного до них обладнання", - йдеться в повідомленні.