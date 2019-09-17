"Криворіжгаз": 17 виробників тепла досі не мають постачальника газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Згідно із законодавством, "Криворіжгаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам

Станом на 17 вересня в Кривому Розі налічується 17 виробників тепла, які не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Вони повинні забезпечувати теплом взимку 216 тис. домогосподарств і 500 побутових споживачів, серед яких школи, дитсадки та ін. Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Криворіжгаз" Анна Ковпак. - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

У прес-службі відзначили, що за дорученням постачальника газу АТ "Криворіжгаз" повинна буде припинити газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу протягом опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, що забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться в повідомленні

АТ "Криворіжгаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в місті Офіс Президента України, Раду національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

У прес-службі також нагадали, що минулого року Кабміном було видано розпорядження від 3 жовтня 2018 № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. В цьому році відповідних рішень ще не прийнято.

"В минулому році у Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишилися без опалення в кінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення, вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що торішній опалювальний колапс може повторитися і цього року", - йдеться в повідомленні.