У Кривому Розі посеред вулиці знайшли понад кілограм ртуті
Фото: на вулиці Кривого Рогу знайшли ртуть (dsns.gov.ua)
У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли понад кілограм ртуті. Інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку та виявили загалом 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.
"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємкість та проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.
Наразі невідомо, яким чином ртуть з'явилася посеред вулиці міста.