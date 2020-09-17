"Кривбасзалізрудком" пояснив ситуацію з гірниками, які відмовляються залишити підземні виробки

Фото: "Кривбасзалізрудком" (krruda.dp.ua)

Правління ПАТ "Кривбасзалізрудком" пояснило ситуацію, що виникла на підприємстві у зв’язку з відмовою ряду працівників залишити підземні шахтні виробки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ПАТ.

Правління комбінату зазначає, що до теперішнього часу вимоги гірників до адміністрації офіційно не надходили, повноважні представники протестуючих для ведення перемовин з адміністрацією підприємства не заявлені.

Про деякі, але не конкретизовані вимоги протестувальників адміністрації стало відомо з усних розмов з окремими працівниками підприємства, представниками профспілок та з засобів масової інформації. Серед вимог, зокрема, підвищення заробітної плати, звільнення керівництва, повернення пільгового стажу за списками № 1 і № 2 та припинення порушень при атестації.

Водночас адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" звертає увагу, що з огляду на те, що письмові вимоги від трудового колективу до адміністрації підприємства не надходили й, відповідно, відмов щодо виконання будь-яких письмових вимог трудового колективу адміністрація не заявляла, а також згідно з нормами закону, дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є.

"Крім того, законом прямо передбачено (ст. 24 перша частина), що забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, адміністрація підприємства, співпрацюючи з трудовим колективом після перемовин з протестувальниками (що тривали з 04.09.2020) задля пошуку компромісу і з ціллю скорішого відновлення роботи підприємства, із власної ініціативи, прийняла та оприлюднила меморандум про порозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками ПАТ "Кривбасзалізрудком", спрямованих на усунення причин та наслідків, у зв’язку із залишенням у підземних умовах праці після закінчення робочої зміни. У меморандумі адміністрація в односторонньому порядку заявила про готовність врегулювання конфлікту.

Зокрема, було видано наказ про підвищення тарифних ставок та посадових окладів з від 10 до 25 відсотків, а також доповнено список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади на 25%.

"З метою подальшого врегулювання, адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" направила звернення до голови первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" та до голови первинної організації профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" з пропозицією створення спільної комісії для перегляду систем оплати праці на підприємстві", - зазначено в офіційній заяві ПАТ.

У компанії також наголошують, що зупинка виробництва вже спричинила звернення європейських споживачів продукції підприємства з приводу недотримання умов укладених контрактів, що є загрозою втрати ринків збуту на користь інших постачальників зі слабкою перспективою їх повернення.

Нагадаємо, станом на вечір 16 вересня частина гірників шахт "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" та "Тернівська" в кількості 184 осіб за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках, а саме: шахта "Октябрська" - 25; шахта "Родіна" - 76; шахта "Тернівська" - 49; шахта "Гвардійська" - 34.