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"Кривбасс" благодаря ничьей с "Колосом" поднялся в топ-5 Премьер-лиги

Ковалевка, Суббота 09 ноября 2024 21:34
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"Кривбасс" благодаря ничьей с "Колосом" поднялся в топ-5 Премьер-лиги Фото: "Колос" – "Кривбасс" (ФК "Колос")
Автор: Андрей Костенко

Ковалевский "Колос" и криворожский "Кривбасс" обменялись голами в матче 13-го тура УПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Колос" – "Кривбасс" – 1:1

Голы: Боливар, 65 – Твердохлеб, 47

Из-за воздушной тревоги в Киевской области начало матча задержалось почти на полтора часа. Несмотря на то, что перед поединком "Колос" находился в зоне переходных матчей (13-е место), а "Кривбасс" (6-я строчка) борется за еврокубки, именно хозяева вели игру в первом тайме.

Чрезвычайно активным в составе ковелевцев был Велетень, которому активно помогали Диего, Боливар и Третьяков. Преимущество "Колоса" красноречиво иллюстрирует соотношение ударов по воротам до перерыва - 11:1 в их пользу.

Правда, именно тот первый и последний удар "Кривбасса" стал единственным по-настоящему голевым моментом до перерыва. Произошло это на 8-й минуте, когда после навеса Микитишин пробил головой, но кипер хозяев Пахолюк сумел отвести угрозу.

Юрий Вернидуб не мог быть доволен действиями своих подопечных в атаке, поэтому после перерыва бросил в бой свежие силы - Ндомбази и Твердохлеба. И это сразу сработало. Второй удар по воротам "Колоса" стал голом. А отличился Твердохлеб, хладнокровно разобравшийся с защитниками и вратарем соперника в штрафной.

Случилось это уже на 47-й минуте и несколько выбило "Колос" из колеи. Однако футболисты Александра Поздеева довольно быстро оправились от удара. Волны атак снова пошли на ворота "Кривбасса", что в конце концов и привело к взятию ворот.

На 65-й минуте после подачи углового защитники криворожцев вынесли мяч, но подбор выиграл Козик, который сразу пробил. Кипер "Кривбасса" Клищук выстрел парировал, однако на добивание успел Боливар. Венесуэльский нападающий отличился первым голом в УПЛ.

"Колос" продолжал атаковать и был гораздо ближе к взятию ворот, чем соперник. Однако все завершилось ничьей.

Один завоеванный балл позволил "Кривбассу" опередить в таблице "Карпаты" и войти с 19 очками в топ-пятерку чемпионата. Улучшил свое положение и "Колос", который имея 13 пунктов, покинул опасную зону и прыгнул сразу на 10-е место.

Ранее "Александрия" с хет-триком центрбека разгромила "Карпаты" в Премьер-лиге.

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