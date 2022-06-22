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Критичний імпорт та бронь співробітників: бізнес вказав на ключові проблеми

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Середа 22 червня 2022 16:47
Критичний імпорт та бронь співробітників: бізнес вказав на ключові проблеми Фото: бізнес вказав на ключові проблеми сьогодні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має колосальні перспективи, можливості й ресурси для розвитку бізнесу. Однак для цього необхідно зняти певні обмеження, які були введення через розв'язану Росією війну.

Про це йдеться у колонці виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації Ганни Дерев'янко для РБК-Україна.

Обмеження, що були введені ще на початку війни, були ефективними й втримали макроекономічну стабільність у момент кризи. Однак сьогодні вони почали виступати вже стримуючим фактором для роботи бізнесу. Наприклад, йдеться й про Перелік критичного імпорту.

Для розвитку бізнесу було б важливим й врегулювання процедури бронювання працівників для тимчасового виїзду за кордон.

Також підприємці часто просять не збільшувати фіскальне навантаження та відновити процедуру відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон попри воєнний стан.

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