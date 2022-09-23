Криптобиржа WhiteBIT и Valencia Half Marathon заключили соглашение о партнерстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В рамках партнерства WhiteBIT и Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich предусмотрен ряд активностей.

В частности, использование логотипа WhiteBIT на стартовой линии, финишной прямой, номерах спортсменов и других локациях соревнований.

Также за WhiteBIT будет закреплено отдельное пространство в Runners Expo, а каждый из 20 тысяч участников соревнований получит от украинской криптокомпании индивидуальные подарки.

Кроме того, криптобиржа WhiteBIT подготовила подарок для участника, который первым пересечет финишную прямую, а именно 5 000 токенов WBT.

"Спорт дает возможность человеку развиваться и приобретать опыт, который можно интегрировать в любые сферы деятельности. Так же и технологии блокчейн открывают людям новые горизонты. Коллаборация успешных компаний и инициатив всегда дает людям новые перспективы. Для меня очень символично, что самая большая криптобиржа Европы является партнером одного из самых больших и успешных полумарафонов на континенте. На самом деле, между спортом и криптоиндустрией много общего - стремление к постоянному движению, развитию, естественное нежелание останавливаться на достигнутом. Спорт меняет жизнь конкретного человека, а технологии блокчейн - всего человечества", - рассказал СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Партнерство WhiteBIT и Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich - это также способ привлечь мир к войне в Украине и помочь украинцам и их героической борьбе за свободу всей Европы.

Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich объединяет лучших европейских полумарафонцев и любителей спорта и здорового образа жизни.

В этом году 23 октября в Валенсию приедут 20 тысяч спортсменов из 108 стран мира, за которыми будут наблюдать более 30 тысяч зрителей. Помимо массовости, Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich известен своими спортивными результатами.

Да, в прошлом году именно здесь был установлен мировой рекорд среди женщин с результатом 01:02:52. Также на этих соревнованиях зафиксирован второй лучший мужской рекорд за всю историю - 57:32. Валенсийский марафон - самое ожидаемое событие легкоатлетического сезона в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что WhiteBIT ведет переговоры о партнерстве и сотрудничестве с легендарным испанским футбольным клубом ФК "Барселона". Эти переговоры находятся на завершающей стадии.

WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.