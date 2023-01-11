Криптобиржа WhiteBIT стала официальным партнером национальной сборной Украины по футболу

Партнерство между сборной и блокчейн-компанией заключено на период с 2023 по 2026 год. В рамках сотрудничества запланировано представление бренда компании во время матчей команды, активности и конкурсы для болельщиков, создание интерактивных зон, лекции, развлекательные и учебные мероприятия в Доме футбола в Киеве.

Также сборная и WhiteBIT будут привлекать поклонников футбола в общие проекты для популяризации инноваций и широкого использования цифровых валют как в спортивной индустрии, так и в стране в целом.

"Как компания с украинскими корнями, мы рады началу сотрудничества с национальной футбольной сборной командой Украины. Это легендарное событие для спорта и криптосообщества, и мы гордимся, что причастны к этому. Мы уверены, что в результате нашего партнерства еще больше людей откроют для себя криптовалюты, их удобство и доступность. С первых дней сотрудничества мы приближаем будущее, задав новый уровень взаимодействия с инновациями", - комментирует подписание соглашения CEO WhiteBIT Владимир Носов.

"Футбол - на 100% командная игра, победы, в которой невозможны без слаженной работы каждого игрока как на поле, так и за его пределами. Именно благодаря поддержке надежных партнеров сборная может фокусироваться на главном: одерживать новые победы для всех любителей украинского футбола! Сегодня нам чрезвычайно приятно принимать в свою команду нового игрока - криптопартнера Украинской национальной сборной по футболу компанию WhiteBIT. Вдвое приятнее, что эта компания, один из самых мощных игроков криптовалютного рынка Европы, родом из Украины, и надеемся, что болельщики также оценят все преимущества и возможности столь актуального партнерства", - отметили в национальной сборной Украины по футболу.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая европейская криптобиржа. Компания имеет украинские корни и была основана в 2018 году в Харькове. В настоящее время насчитывается 3,5 млн пользователей и штат из более чем 700 специалистов.

Согласно аудитам Hacken.io и сертификационной платформы CER.live в 2022 году, WhiteBIT отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности и входит в тройку более надежных бирж с высоким рейтингом ААА. Широкую популярность биржа получила возможность пополнять счета и выводить средства с платформы в основных мировых фиатных валютах с самыми низкими комиссиями.

WhiteBIT сохраняет 96% активов на холодных кошельках и регулярно проходит аудит по соблюдению стандартов защиты персональных данных. Платформа предоставляет возможность торговать на споте, использовать средства для фьючерсной и маржинальной торговли с плечом до 20х, а также имеет свой токен - WhiteBIT Token (WBT).