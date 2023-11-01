Криптобиржа WhiteBIT рассказала о достижениях в сфере разработки блокчейн-продуктов

WhiteBIT раскрыли свое видение развития децентрализованных технологий и важность идентификации личности в блокчейн-приложениях с помощью WB Soul Ecosystem. Эта разработка построена на блокчейне WB Network от разработчиков WhiteBIT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию во время Первого украинского форума по технологиям распределенного реестра от IEEE (UADLTF).

Система WB Soul Ecosystem способна воспроизводить анонимную цифровую идентичность пользователя. Базовый набор характеристик WB Soul состоит из атрибутов учетной записи WhiteBIT.

Soul "синхронизируется" с состоянием аккаунта, не разглашая данные пользователя в публичном блокчейне.

"Современные блокчейн-решения могут радикально повлиять на обработку личных данных, предоставляя больше контроля пользователям и обеспечивая повышенную конфиденциальность. Этот подход станет основой для улучшения взаимодействия между пользователями и организациями в глобальном цифровом пространстве", - отметил спикер биржи.

Среди других тем, которые были рассмотрены на форуме, можно выделить цифровые трансформации в системе здравоохранения, инновации в энергетической сфере, преимущества блокчейна в цепях поставок пищевых продуктов, сетевые технологии будущего и вопросы кибербезопасности и конфиденциальности информации.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания также сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона и Трабзонспор, Lifecell и платформы FACEIT.