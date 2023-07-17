Криптобиржа WhiteBIT объявила о Retrodrop перед запуском собственной блокчейной сети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании .

Как известно, недавно WhiteBIT анонсировала вознаграждение в WhiteBIT Token (WBT) - нативных токенах биржи за тестирование собственного блокчейна WB Network. Это финальный этап перед запуском основной сети. Компания рассказала, какие именно условия участия и что нужно сделать желающим, чтобы принять участие в WB Network Retrodrop.

По дорожной карте WhiteBIT Token, подготовка собственного блокчейна должна была завершиться к концу 2 квартала 2023 года. 30 июня WhiteBIT заявили о полной технической готовности WB Network к релизу - для запуска мейннета необходимо дождаться результатов аудита по безопасности, который уже находится на финальной стадии.

Ожидается, что условия ретродропа будут действовать до релиза мейннета.

WB Network Retrodrop - это программа, проводимая проектом при подготовке к запуску главной сети и предусматривающая вознаграждение для ее участников. Чтобы получить вознаграждение, необходимо проявить активность и выполнить указанные проектом задачи.

Все задания WB Network Retrodrop делятся на 3 категории и связаны с биржей, собственно тестовой сетью и задачами на Zealy (платформа, на которой можно выполнять задания от различных блокчейн-проектов).

Создание WB Soul, цифрового идентификатора пользователя, связывающего WhiteBIT и блокчейн WB Network. Наличие WB Soul является обязательным условием участия в ретродропе. Кроме WB Soul, на бирже можно иметь WBT в Holding, что, по словам представителей биржи, увеличивает размер вознаграждения, предоставляет дополнительные преимущества пользователям в рамках биржевой экосистемы, а также станет основой для программ перераспределения комиссий WB Network после релиза мейннета. Существует 11 уровней Holding. Чем выше уровень, тем больше награда. Таким образом, WhiteBIT хочет почтить лояльных поклонников экосистемы WhiteBIT. Активность в тестовой сети. Команда WhiteBIT сознательно решила не раскрывать, что именно нужно делать, и рекомендует разработать собственный подход к тестированию сети. Задачи на платформе Zealy относятся к разным действиям, которые должен совершить участник. Например, подписаться на президента компании в Twitter, присоединиться к Telegram-сообществу. За каждое действие будут предоставляться баллы, которые затем будут учитываться при распределении вознаграждений.

Что такое WB Soul и как его зарегистрировать

WB Soul – это цифровая репрезентация пользователя на блокчейне WhiteBIT. Это уникальный идентификатор, который является своеобразным мостом между биржей и WB Network. Его может создать любой пользователь WhiteBIT из KYC (верификация пользователя).

Чтобы зарегистрировать WB Soul, нужно сделать следующие шаги:

Подключи Web3-кошелек к своей учетной записи в настройках.

Убедись, что KYC-верификация пройдена.

Перейди на страницу WB Soul.

Согласись с условиями.

Подтверди действие, нажав кнопку.

Информация о WB Soul будет отображена в Explorer. Персональные данные не передаются в блокчейн при создании или использовании WB Soul. Все WB Souls в тестете будут автоматически перенесены в мейннет.