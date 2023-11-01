Крым с самого утра атакуют ракеты, СМИ утверждают об успешных ударах: что известно

Утром, 1 ноября, российские террористы заявили об атаке ракет на территорию Крымского полуострова. Очевидцы утверждают о поражении мест базирования оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крымский ветер ".

Что случилось?

После 11 утра, так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымовой завесы в районе Севастопольской бухты.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района через Арабатскую стрелку в сторону Крыма. В частности стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Что говорят?

Как пишет "Крымский ветер", во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке. По словам гражданских, атака продолжается. Также утверждают о движении беспилотников.

"Ракеты попали в две базы отдыха - пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены рашистами и там находятся их "расположения" - рассказали жители Генической общины.

К местам удары, как утверждают очевидцы, выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Взрывы в Крыму

С начала войны российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров враг, например, перебрасывает оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время террористам стало опасно находиться в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, и даже бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.