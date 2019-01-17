Водохреще 2019: що категорично заборонено робити в свято

Ілюстративне фото (twitter.com/kirovograd_2day)

Головні заборони на Водохреща, прикмети і народні забобони свята

Водохреща (19 січня) - важливий день у церковному календарі, коли душа може очиститися від гріхів, а тіло - від хвороб. Детальніше про те, що не можна робити на Водохреща 2019, як провести свято і кому заборонено купатися в ополонці - розповість Styler.

Що категорично заборонено на Хрещення Господнє

У день перед Водохрещам не можна вживати їжу до сходу першої вечірньої зорі. 18 січня віруючі дотримуються суворого посту для підготовки до свята.

На вечерю у Водохресний Святвечір не можна готувати м'ясні страви і пити алкоголь. У Надвечір'я свята на стіл ставлять пісну "голодну" кутю, вареники, млинці, овочі.

За прикметою, не можна щоб кількість страв на святковому столі 18 і 19 січня було парною.

Не можна пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді і причастя.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перед купанням категорично заборонено вживати спиртні напої.

19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не осквернити воду.

У свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, в'язати).

Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.

З Водохреща заборонено гадати, щоб не накликати нещастя та гіршу долю. Останній день святочних ворожінь доводиться на 18 січня.

У святкові день не можна позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.

Існує кілька народних забобонів на Хрещення Господнє. Наприклад, на свято не можна залишати взуття за порогом - до хвороби.

Щоб захистити будинок від пожежі, потрібно зібрати попіл з печі (каміна), віднести 19 січня до відкритої водойми і висипати на лід або в ополонку.

Фото: Попіл з каміну на Водохреща потрібно розвіяти над водою (pixabay.com)

При зборі води для освячення не варто думати про погане, а якщо водохресна вода стоїть в будинку, де часто сваряться - її цілющі властивості швидко втрачаються.

Кому не можна купатися на Водохреща

Хоча і вважається, що купання в ополонці 19 січня зцілює недуги і заряджає здоров'ям, деяким людям цей ритуал здійснювати не рекомендується.

Занурюватися в водохресну воду потрібно тільки з глибокою вірою в серці та чистими думками, заздалегідь сповідалися й причастившись.

Фото: Купання на Водохреща (РБК-Україна)

Не можна купатися на Водохреща в необладнаних місцях. Перед святом на водоймах спеціально вирізують ополонки "йордані", на яких потім проходить водосвяття. Для безпеки обряду споруджуються спуски в воду.

У разі проблем зі здоров'ям, при запальних процесах і загостренні хронічних недуг занурюватися в крижану воду 19 січня не варто.

За медичними рекомендаціями, від водохресних купань потрібно відмовитися страждаючим на захворювання серцево-судинної і нервової системи, після інфарктів та інсультів, при бронхіті та астмі, запаленнях сечостатевої системи, радикуліті і ревматизмі.

Також не можна занурюватися в ополонку в стані алкогольного сп'яніння, на голодний шлунок або відразу після щільного прийому їжі.

Для тих, хто збирається купатися на Водохреща 2019, синоптики вже дали прогноз погоди по Україні.

Раніше ми також розповідали про найпопулярніші способи ворожіння у Водохресний Святвечір 18 січня.

Відео: РБК-Україна