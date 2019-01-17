Водохреще 2019: що категорично заборонено робити в свято

Головні заборони на Водохреща, прикмети і народні забобони свята
Водохреща (19 січня) - важливий день у церковному календарі, коли душа може очиститися від гріхів, а тіло - від хвороб. Детальніше про те, що не можна робити на Водохреща 2019, як провести свято і кому заборонено купатися в ополонці - розповість Styler.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Існує кілька народних забобонів на Хрещення Господнє. Наприклад, на свято не можна залишати взуття за порогом - до хвороби.
Щоб захистити будинок від пожежі, потрібно зібрати попіл з печі (каміна), віднести 19 січня до відкритої водойми і висипати на лід або в ополонку.
Фото: Попіл з каміну на Водохреща потрібно розвіяти над водою (pixabay.com)
При зборі води для освячення не варто думати про погане, а якщо водохресна вода стоїть в будинку, де часто сваряться - її цілющі властивості швидко втрачаються.
Хоча і вважається, що купання в ополонці 19 січня зцілює недуги і заряджає здоров'ям, деяким людям цей ритуал здійснювати не рекомендується.
Занурюватися в водохресну воду потрібно тільки з глибокою вірою в серці та чистими думками, заздалегідь сповідалися й причастившись.
Фото: Купання на Водохреща (РБК-Україна)
Не можна купатися на Водохреща в необладнаних місцях. Перед святом на водоймах спеціально вирізують ополонки "йордані", на яких потім проходить водосвяття. Для безпеки обряду споруджуються спуски в воду.
У разі проблем зі здоров'ям, при запальних процесах і загостренні хронічних недуг занурюватися в крижану воду 19 січня не варто.
За медичними рекомендаціями, від водохресних купань потрібно відмовитися страждаючим на захворювання серцево-судинної і нервової системи, після інфарктів та інсультів, при бронхіті та астмі, запаленнях сечостатевої системи, радикуліті і ревматизмі.
Також не можна занурюватися в ополонку в стані алкогольного сп'яніння, на голодний шлунок або відразу після щільного прийому їжі.
Для тих, хто збирається купатися на Водохреща 2019, синоптики вже дали прогноз погоди по Україні.
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Відео: РБК-Україна