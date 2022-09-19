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У Кремлі знову заговорили про "російський Крим", пригрозивши у разі претензій на нього

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Крим, Понеділок 19 вересня 2022 12:38
У Кремлі знову заговорили про "російський Крим", пригрозивши у разі претензій на нього Фото: прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії вважають, що окупований у 2014 році Крим є невід'ємною частиною їхньої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова.

За його словами, будь-які претензії на російську територію не залишаться непоміченими.

"Крим - невід'ємна частина Російської Федерації, будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" - це незалежні держави, незалежність яких визнана Росією, і які нібито запросили допомоги у забезпеченні своєї безпеки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, Україна планує повернути Крим за допомогою західної зброї.

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