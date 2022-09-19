У Кремлі знову заговорили про "російський Крим", пригрозивши у разі претензій на нього

У Росії вважають, що окупований у 2014 році Крим є невід'ємною частиною їхньої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова.

За його словами, будь-які претензії на російську територію не залишаться непоміченими. "Крим - невід'ємна частина Російської Федерації, будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", - сказав Пєсков. При цьому він заявив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" - це незалежні держави, незалежність яких визнана Росією, і які нібито запросили допомоги у забезпеченні своєї безпеки.