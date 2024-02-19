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Кремль вынуждает российских артистов открыто поддержать войну, - британская разведка

Россия, Понедельник 19 февраля 2024 11:31
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Кремль вынуждает российских артистов открыто поддержать войну, - британская разведка Фото: Кремль вынуждает российских артистов открыто поддержать войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общественные деятели в России продолжают подвергаться существенному давлению с целью продемонстрировать открытую поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, звезда российской эстрады Филипп Киркоров посетил раненых солдат на оккупированной территории Украины и выступил с концертами. Сообщается, что Киркоров был внесен Кремлем в "черный список" после публичного скандала, связанного с декабрьской "почти голой" вечеринкой в Москве.

Издание "Медуза" сообщило, что в начале февраля администрация президента разослала российским концертным промоутерам обновленный "черный список" из 50 артистов, фактически запретив им выступать на территории России. В этот список вошли публичные противники войны наряду с другими, такими как Киркоров, которые вызвали гнев Кремля по другим причинам.

По данным британской разведки, последствия "почти голой" вечеринки демонстрируют все более широкое присутствие войны в общественной жизни.

"Кремль почти наверняка намеренно раздул и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, "патриотически" поддерживающими военные действия, и гедонистической "прозападной" столичной элитой. Один из участников был заключен в тюрьму, оштрафован по так называемым законам о "ЛГБТ-пропаганде" и вызван в военкомат", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны жителями России

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года.

В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.

Только треть жителей России считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине.

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