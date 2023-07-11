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Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине, - СМИ

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Вторник 11 июля 2023 18:07
Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине, - СМИ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Североатлантического альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Согласно источникам, коммюнике НАТО готово", - говорится в сообщении.

Однако никаких других подробных деталей относительно итогового коммюнике пока нет.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

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