Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине, - СМИ
Страны Североатлантического альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"Согласно источникам, коммюнике НАТО готово", - говорится в сообщении.
Однако никаких других подробных деталей относительно итогового коммюнике пока нет.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.
Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.
Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.