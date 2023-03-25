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Страны-кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года

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Суббота 25 марта 2023 01:17
Страны-кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года Фото: страны-кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу (flickr/НБУs)
Автор: Антон Малиновский

Правительства стран-кредиторов Украины предоставили гарантии, позволяющие отсрочить выплаты по внешнему долгу до конца программы МВФ, то есть до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики и финансов Франции.

Кредиторы обязались продлить приостановку по выплатам с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть до конца 2027 года. Такая отсрочка действует с 1 августа 2022 года, тогда она была предоставлена до конца 2024 года.

Доноры будут продолжать поддерживать Украину, предоставляя финансирование для покрытия дефицита финансирования посредством сочетания грантового и льготного финансирования в течение программного периода.

Напомним, что объем валового внешнего долга Украины в 2022 году вырос на 2,3 млрд. долларов и на конец года составил 132,0 млрд. долларов. По отношению к ВВП объем долга увеличился за год с 64,6% до 89,0%.

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