Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

После длительных переговоров главы стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о двенадцатом пакете санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются, но известно, что ранее рекомендованный Еврокомиссией пакет санкций включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от торговли российскими алмазами, и против ряда российских чиновников и бизнесменов, среди которых в частности сын Дмитрия Медведева.

По словам собеседников издания, хотя текст был согласован всеми странами в начале этой недели, Австрия не давала окончательного одобрения до позднего вечера четверга.

Сообщается, что окончательное решение о принятии нового пакета санкций должно быть принято в ближайшие дни. К тому же, страны ЕС постараются согласовать еще один пакет санкций против РФ ко второй годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину.

Что предшествовало

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, которая жалуется на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.