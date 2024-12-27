Лучшие благотворительные проекты года. Как бизнес меняет общество через социальную ответственность

В условиях войны и неопределенности украинский бизнес не только продолжает свою деятельность, но и активно поддерживает общество через масштабные благотворительные проекты. Каждая инициатива не только приносит реальную помощь уязвимым группам населения, но и становится мощным двигателем для восстановления страны. В этом спецпроекте мы расскажем о самых впечатляющих примерах социальной ответственности от Новой почты, IDS Ukraine, "Подорожника", "Авроры", АНЦ и "Кусум", которые в течение года реализовали благотворительные инициативы, направленные на помощь армии, пострадавшим от войны, детям, поддержку медучреждений и защиту окружающей среды.

Новая почта: поддержка армии, безбарьерность и благотворительность для общества

Новая почта продолжает реализовывать масштабные благотворительные проекты. В 2024 году компания сосредоточилась на поддержке Сил Обороны Украины, гуманитарной помощи, развитии спорта и создании безбарьерной среды. Всего на благотворительные проекты в этом году компания направила около 1,9 млрд грн.

Среди ключевых инициатив — проект "РЭБнем так РЭБнем. Сбиваем врага с толку", который Новая почта реализует совместно с фондом "Повернись живым". Цель проекта — сбор 300 миллионов гривен на усиление противовоздушной обороны Украины.

На данный момент удалось собрать 110 миллионов гривен, а Воздушные силы ВСУ уже получили первую партию оборудования. Каждое пожертвование, поступающее на счет проекта, Новая почта удваивает. То есть, если вы пожертвовали 100 грн, компания добавит ещё 100 грн. Если сумма пожертвования составила 50 000 грн, 500 000 грн или даже миллион — ровно столько же перечислит и компания.

Также Новая почта построила современный модульный городок для реабилитации военных и гражданских. Это совместный проект Ровенской ОГА, Новой почты и областного совета. Стоимость строительства составила 25 млн грн. Городок находится в Ровенской области и состоит из 10 домов, оснащённых всем необходимым для комфортного проживания.

Каждый дом рассчитан на проживание двух человек, все они оборудованы с учетом потребностей людей с инвалидностью — широкими дверными проёмами, пандусами, поручнями с системами безопасности, а также визуальными и вибрационными сигналами для людей с нарушением слуха и зрения.

Новая почта стремится создать безбарьерную среду в Украине, где было бы комфортно как людям с инвалидностью, так и родителям с колясками и другим маломобильным группам населения. Компания делает многое для достижения этой цели.

В частности, она открыла первое в Украине полностью безбарьерное отделение в Киеве, которое учитывает потребности людей с инвалидностью, нарушениями зрения и слуха и других. Также компания организовала первый безбарьерный марафон в Киеве, в котором приняли участие 5000 человек из 40 стран, включая маломобильные группы.

"Мы выросли в среде, которая отстраненно относилась к людям с инвалидностью. Ими не занимались, на их потребности не обращали внимания, их голос не слышали. Их окружение совершало ошибки, потому что не знало, как поступать правильно. Нас этому просто не учили. Но мы оставляем советское наследие в прошлом. Сегодня мы живем в совершенно другом государстве. В государстве, где каждый гражданин, с инвалидностью или без, видим обществом и живет полноценной жизнью", — отметила директор по управлению репутацией группы компаний NOVA Елена Плахова.

Кроме того, в этом году Новая почта запустила проект "Играй за Украину", который проходит в Украине, Польше и Германии и уже объединил более 40 тысяч украинцев. В рамках проекта участники могут рассказать о своих достижениях и поделиться своими победами, чтобы получить красный теннисный мяч с автографом Элины Свитолиной, которая является амбассадором проекта. А двое авторов лучших историй встретятся с ней лично. Лимитированная серия красных теннисных мячей с автографом была выпущена специально для проекта — как символ единения и важности действий.

"Каждый из нас нужен Украине. Мы не должны терять связь и должны усиливать голос друг друга, потому что это голос Украины в мире. Кто-то проходит реабилитацию после ранения и делает первый шаг на протезах. Кто-то открывает свой бизнес за границей. Кто-то находит силы продолжать учебу из укрытия под звук сирен воздушной тревоги. Каждая такая история ценна, все это и есть Украина, которая движется к общей цели — победе", — добавляет Елена Плахова.

Одним из приоритетных направлений для компании в этом году остается помощь украинскому обществу в условиях войны. Гуманитарная Новая почта, которая уже 10 лет является логистической опорой для 2679 фондов и организаций, продолжает развиваться и охватывать все большее количество людей.

За 10 лет работы программы было доставлено 120 тысяч тонн гуманитарных грузов и более 2,7 миллиона посылок. Еще одним важным проектом стал запуск подкаста "Варті". Это первый CSR-подкаст от Гуманитарной Новой почты. Вместе с волонтерами компания обсуждает вызовы и трудности, интересные кейсы, сборы и все, чем сейчас живет волонтерское сообщество.

"Мы хотим создать площадку, где волонтеры в открытом диалоге с бизнесом смогут обмениваться инсайтами, актуальными проблемами и вместе искать пути их решения. В частности, вместе с Школой бизнеса Новой почты мы запустили курс для волонтеров, чтобы поддержать их важную деятельность", — отметили в компании.

IDS Ukraine: масштабные гуманитарные проекты и более 130 тысяч литров питьевой воды для тех, кто в ней нуждается

С начала полномасштабного российского вторжения компания IDS Ukraine и её бренды реализуют крупный пакет гуманитарных инициатив. Общая сумма благотворительной помощи уже превысила 450 млн грн.

Одним из самых заметных проектов 2024 года стала инициатива "Спільна спрага" от ТМ "Моршинская", реализованная под лозунгом "Крокуй. Допомагай!". Этот проект объединил людей для достижения общей цели: двигаться, восстанавливаться и таким образом помогать тем, кто нуждается в качественной питьевой воде.

Все желающие могли скачать бесплатное мобильное приложение и присоединиться к челленджу "Спільна спрага". Участникам нужно было просто ходить пешком, а компания преобразовывала ежедневные 8000 шагов в 2 литра благотворительной бутилированной воды. Эту воду передавали тем, кто нуждался в ней больше всего: в госпитали, жителям деоккупированных территорий и всем, кто ограничен в доступе к качественной питьевой воде в Украине.

В итоге, за время реализации проекта пользователи сделали впечатляющие 603 706 709 шагов, которые превратились в 137 000 литров качественной воды. Это стало прекрасным доказательством силы сообщества и важности помощи друг другу в сложные времена.

К приоритетным направлениям благотворительной помощи IDS Ukraine также относится поддержка регионов и общин, страдающих от нехватки питьевой воды из-за разрушения инфраструктуры; помощь ветеранам, включая финансовую поддержку реабилитационного центра NextStep; бесплатная поставка гуманитарной воды для государственных спасательных и противопожарных служб, больниц и медиков; обеспечение мобилизованных сотрудников и их подразделений амуницией и оборудованием.

С 2014 года компания оказывает системную помощь, создав экосистему для постоянного сотрудничества с фондами, общественными и волонтерскими движениями. На сегодняшний день IDS Ukraine сотрудничает с более чем 200 такими организациями для распределения благотворительной помощи.

С момента начала российского вторжения IDS Ukraine реализовала широкий пакет гуманитарных инициатив общим объемом более 450 млн грн, включая финансовую поддержку, предоставление питьевой воды и мобильных очистных установок для воды общинам, пострадавшим из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Помощь также получают военные и гражданские госпитали, подразделения ВСУ, жители деоккупированных территорий, где разрушена базовая инфраструктура и отсутствует доступ к питьевой воде.

"IDS Ukraine всегда готова прийти на помощь в критических ситуациях. В прошлом году, преодолевая последствия варварского подрыва дамбы Каховской ГЭС врагом, мы стали активными участниками гуманитарной миссии, организованной при содействии Офиса президента и в сотрудничестве с военными администрациями. Наша команда в течение месяца бесплатно поставила на Херсонщину 5 млн литров питьевой воды, общая стоимость которой составила 35 млн грн. Кроме того, мы закупили и установили две мобильные очистные станции, которые ежемесячно обеспечивают потребности людей в питьевой воде объемом более 1,6 млн литров", — прокомментировали в компании сотрудничество с государственными органами.

IDS Ukraine также системно оказывает помощь подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во всех регионах страны. Например, компания доставила запасы питьевой воды для спасателей подразделения ГСЧС Киева, медицинских работников и волонтеров, которые активно работали над разбором завалов и помогали пострадавшим после разрушительного удара вражеской ракеты по столичному Охматдиту.

"Наша поддержка не остается незамеченной: мы регулярно получаем официальные благодарности за помощь спасателям, военным и гражданскому населению пострадавших регионов. Верим, что наш вклад в стабилизацию ситуации и борьбу с последствиями вражеских атак является важным шагом на пути к восстановлению и поддержке тех, кто в этом нуждается", — подчеркнули в компании.

Сеть аптек "Подорожник": от "Формулы связи" до поддержки ветеранов

Сеть аптек "Подорожник" в 2023 году реализовала масштабные благотворительные инициативы, направленные на поддержку Вооруженных Сил Украины, волонтеров и граждан, пострадавших от войны. Это стало очередным доказательством того, как бизнес может влиять на социальные изменения и объединять общество ради общей цели.

Одной из наиболее значимых инициатив года стал проект "Формула связи", реализованный в сотрудничестве с благотворительным фондом "Вернись живым". Цель проекта — сбор 20 миллионов гривен на унифицированные средства связи для передовых авианаводчиков пяти подразделений Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Каждый клиент сети аптек может присоединиться к проекту, приобретя специальные коллекционные магниты, которые символизируют элементы экипировки авианаводчиков. Магниты интерактивные: четыре из них складываются в единое панно, отражающее совместную работу по обеспечению украинских защитников. Часть средств с продажи каждого магнита направляется на реализацию инициативы, что позволяет каждому внести вклад в поддержку армии.

В течение года "Подорожник" активно поддерживал военных и гражданских в различных форматах. Компания передала для нужд ВСУ более 70 единиц специализированного транспорта, включая кареты скорой помощи и внедорожники. В рамках инициативы "От малого до великого" клиенты сети могли приобрести игрушечные пикапы, являющиеся копиями реальных автомобилей, переданных на фронт. Часть средств от продажи этих игрушек направлялась на увеличение количества реальных автомобилей для ВСУ.

Помимо помощи армии, компания уделяет большое внимание поддержке сотрудников сети, которые защищают страну. На сегодняшний день "Подорожник" поддерживает семьи сотрудников, находящихся на фронте, а также удовлетворяет запросы мобилизованных работников на необходимое оборудование и амуницию.

Важным направлением деятельности является сотрудничество с проектом "Лига Нескоренных", направленным на поддержку украинских ветеранов и участников "Игр Нескоренных". Сеть аптек оказывает помощь спортсменам-ветеранам, таким как Виктор Легкодух, обеспечивая их необходимыми лекарствами и средствами для восстановления. Кроме того, компания спонсирует благотворительные спортивные мероприятия, включая забеги для сбора средств на поддержку военных и ветеранов.

Компания участвует в международных проектах, одним из которых является инициатива Uнайти от United24. Благодаря клиентам аптек удалось собрать более 1,6 миллиона гривен на гуманитарное разминирование освобожденных территорий Украины, что значительно поспособствовало обеспечению безопасности для местного населения.

В целом в 2023 году сеть аптек "Подорожник" оказала помощь на сумму более 51 миллиона гривен. Эта поддержка включала передачу спецтранспорта, медикаментов, дронов, амуниции, а также сотрудничество с благотворительными фондами и организациями.

"Аврора": гранты для ветеранов и поддержка общин

С начала полномасштабного вторжения сеть мультимаркетов "Аврора" активно реализует благотворительные инициативы, направленные на поддержку украинского общества, Сил обороны, ветеранов и местных общин. Социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании, что отражается как во внутренних, так и во внешних проектах.

Одним из ключевых направлений деятельности компании в 2024 году стала поддержка ветеранов. В частности, грантовая программа "Траектория" способствовала профессиональному развитию ветеранов и членов их семей. По итогам обучения и представленных бизнес-проектов 50 финалистов получили по 100 000 гривен для запуска или усовершенствования собственного дела.

"Наша цель — не дублировать усилия других, а выбирать проекты, которые соответствуют нашим приоритетам. Сегодня в фокусе — поддержка Сил обороны, реабилитация ветеранов, в том числе через спорт, и поддержка украинских производителей", — отмечают в компании.

Эта программа принесла компании "Аврора" международное признание — золотую награду Partnership for Sustainability Award 2024 в номинации "Экономическое развитие".

Кроме того, сеть сотрудничает с национальным центром реабилитации Superhumans Center, способствуя физическому и эмоциональному восстановлению ветеранов. Компания также поддержала Всеукраинский тур адаптивных видов спорта, в рамках которого более 1 200 ветеранов приняли участие в соревнованиях в разных регионах Украины. Такие инициативы помогают ветеранам физически и эмоционально восстановиться, а также способствуют их социальной интеграции.

"Чтобы проекты этих организаций были успешными, необходимо обеспечить их операционную поддержку. Это включает не только управление и финансирование основных направлений деятельности, но и покрытие таких расходов, как выплата зарплат сотрудникам, уплата налогов, аренда офисов и складов, а также сопутствующие затраты", — отмечают в "Авроре".

"Аврора" активно помогает Силам обороны Украины через благотворительные акции и финансовую поддержку. Компания перевела 3,2 млн грн в фонд Repower для психологической реабилитации военных медиков, а также провела акцию "Несломленный донат", которая позволила собрать 6,7 млн грн на реабилитацию медиков. Еще одной важной инициативой стал сбор средств для проекта UNITED24, результатом которого стала передача 35 морских дронов для СБУ.

Кроме этого, "Аврора" поддерживает военную школу "Боровитер", помогает в обучении тактической медицины, а также перечисляет средства на нужды армии, включая роботизированные дроны для ВСУ. В сотрудничестве с ОО "Землячки" компания помогает женщинам-военным, обеспечивая их специальной экипировкой и медицинскими средствами.

Компания также активно поддерживает местные общины и малый и средний бизнес. В рамках грантовой программы "Аврора для предпринимателей", реализуемой совместно с Forbes Украина, было выделено 10 млн грн на развитие украинских производителей товаров. "Мы стремимся к взаимодействию, а не просто передаче ресурсов, поэтому поддерживаем отдельные организации, помогая им масштабировать свою деятельность. Такой подход позволяет использовать экспертизу партнеров, что для нас более эффективно, чем создание собственного фонда", — подчеркивают в компании.

Не менее важной инициативой стала корпоративная донорская программа, которая объединила сотрудников сети. В 2024 году доноры компании совершили 878 донаций крови, а всего — более 1 800, что помогло спасти более 5 400 жизней.

Сеть также вносит вклад в поддержку местных общин через налоговые поступления: за три квартала 2024 года компания уплатила 4,5 млрд грн налогов в бюджеты местных общин.

В целом в 2024 году сеть мультимаркетов "Аврора" направила на благотворительность более 440 млн грн, демонстрируя ответственный подход к социальным вызовам и эффективное взаимодействие с партнерами.

"АНЦ": более 120 млн гривен на благотворительность и поддержку ВСУ и общества

Сеть аптек "АНЦ" в 2024 году активно реализовывала благотворительные инициативы, направленные на поддержку военных и украинского общества в условиях войны.

Так, с начала полномасштабного вторжения компания перечислила на благотворительность более 120 миллионов гривен, из которых только в 2024 году — более 35 миллионов гривен на нужды военнослужащих, больниц и уязвимых слоев населения.

Одним из важных направлений деятельности "АНЦ" является поддержка Вооруженных сил Украины. Компания закрывает локальные потребности военных формирований и сотрудничает с крупными благотворительными фондами, такими как "Фонд Сергея Притулы", "Повернись живым", UNITED24, "Разом для України" и "Госпитальеры".

В партнерстве с БаДМ и OPTIVITA UKRAINE под объединением "ФАРМСИЛА" компания передала более 150 дронов для нужд ВСУ. Чтобы привлечь больше людей к поддержке армии, "АНЦ" запустила инициативу"Кэшбек за донат" вместе с фондом "Повернись живым". Клиенты, которые делают донаты на сайте anc.ua, получают 1% кэшбэка на бонусный счет ЛАЙК, что позволяет приобрести лекарства и товары для здоровья в аптеках "АНЦ", "Копійка" и "ШАР@".

Компания также реализовывает масштабную гуманитарную помощь. При поддержке "Благотворительного фонда Сергея Притулы" компания приобрела аппараты искусственной вентиляции легких на сумму более 46 миллионов гривен и передала их больницам в Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

В прифронтовые больницы и военные госпитали компания регулярно поставляет необходимые лекарства, а также поддерживает жителей прифронтовых регионов и переселенцев финансово и через предоставление гуманитарных наборов. В Харькове, Сумах и Херсоне сеть раздает "Пакеты заботы", которые включают необходимые лекарства и товары первой необходимости, способствуя поддержке здоровья местного населения.

Особое внимание компания уделяет сотрудникам, мобилизованным в ряды ВСУ. На сегодняшний день это 108 человек, из которых 16 — женщины. "АНЦ" обеспечивает их подразделения необходимой военной экипировкой, включая бронежилеты, каски, тактические очки, форму, рюкзаки и лекарства, предоставляя поддержку по индивидуальным запросам.

"АНЦ" также активно сотрудничает с государственными учреждениями и международными организациями. Участие в программах "Национальный кешбэк" и "Зимняя єПоддержка" помогает обеспечить социальную защиту и поддержку населения. Сотрудничество в сфере ментального здоровья и охраны здоровья является важной частью усилий компании в военное время.

Благодаря этим инициативам сеть аптек "АНЦ" вносит значительный вклад в поддержку страны и общества, демонстрируя пример социальной ответственности бизнеса в трудные времена.

"Кусум": "Школа обізнаності", помощь детям и армии

В 2024 году группа компаний "Кусум" в партнерстве с Сумской местной организацией Украинского Красного Креста реализовала два масштабных проекта — "Школа обізнаності" и "Безпечні канікули". Их цель заключалась в повышении уровня безопасности детей и молодежи, а также в формировании навыков самозащиты в условиях войны.

"Школа обізнаності" была сосредоточена на обучении украинцев базовым жизненно важным навыкам. Программа включала первую медицинскую помощь, в частности действия при кровотечениях, ожогах или потере сознания. Большое внимание уделялось минной безопасности, объясняя, как распознавать взрывоопасные предметы, избегать рисков и сообщать о них компетентным органам.

Для психологической поддержки участников, как взрослых, так и детей, проводились занятия, направленные на управление стрессом и эмоциональным напряжением. Особенность проекта заключалась в использовании интерактивных форматов, таких как моделирование чрезвычайных ситуаций, что позволило участникам получить практический опыт. Благодаря сотрудничеству волонтеров Красного Креста и профессиональных инструкторов обучение проходило в доступной и увлекательной форме.

Проект "Безпечні канікули", проведенный в летний и осенний периоды, создал информативный досуг для школьников в возрасте 11–14 лет. Программа охватывала правила поведения в чрезвычайных ситуациях, таких как эвакуация во время обстрелов или пожаров, а также основы дорожного движения и безопасного перехода дорог. Большое внимание уделялось вопросам личной гигиены, здорового питания и кибербезопасности, обучая детей избегать опасностей в интернете.

Участники также приобретали навыки оказания первой помощи, включая правильное наложение повязок и технику сердечно-легочной реанимации. Лекции дополнялись интерактивными викторинами, практическими заданиями и ролевыми играми, которые сделали обучение интересным и полезным.

Благодаря таким инициативам сотни детей получили знания и практические навыки, которые повышают их безопасность и готовят к реалиям жизни в условиях войны. Компания "Кусум" и Красный Крест продемонстрировали эффективное сотрудничество бизнеса и общественных организаций, создавая более безопасную среду для молодежи и общества.

Кроме этих образовательных проектов, "Кусум" продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины, обеспечивая их необходимым оборудованием, снаряжением, лекарственными средствами и ремонтом автотранспорта.

Общая сумма помощи и инвестиций в социальную сферу, предоставленных компанией с начала полномасштабного вторжения, уже превысила 5 млн долларов США.