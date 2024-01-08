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Лучше оставаться дома. Украинцам дали советы на случай поездки в непогоду: что взять с собой

Украина, Понедельник 08 января 2024 11:58
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Лучше оставаться дома. Украинцам дали советы на случай поездки в непогоду: что взять с собой Фото: украинцам посоветовали оставаться дома из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады и морозы. При поездке нужно позаботиться о теплой одежде и об инструментах, если авто застрянет в пути.

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Согласно прогнозу у нас неблагоприятные погодные условия складываются: или сильные морозы, или снегопад. Конечно, лучше никуда не отправляться", - сказала она.

В то же время, как отметила спикер, если все же кто-то решит поехать, нужно позаботиться о собственном транспорте, зимней резине, нужно сообщить знакомым или родственникам о поездке. Также должен быть определенный запас для подзарядки телефонов, инструменты на случай, если авто застрянет, какие-то теплые вещи.

"А вообще рекомендация оставаться дома и никуда не двигаться и смотреть по прогнозу погоды", - добавила Водолага.

Непогода в Украине

Напомним, в Украине 8-9 января ожидаются сложные погодные условия : сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

В течение 8 января, кроме северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - сильный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - сильные осадки, дождь с переходом в снег.

К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

По данным Министерства энергетики, из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда - по состоянию на утро 8 января в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области там без электроэнергии более 200 населенных пунктов.

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