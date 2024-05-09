Лучше кроссоверов: ТОП-5 полноприводных универсалов

Тем, кто не привык следовать прихотям автомобильной моды и не стремится иметь обязательно внедорожник-кроссовер, несколько производителей может предложить несколько более рациональное. Сегмент полноприводных универсалов у нас оценили только настоящие автомобильные гурманы – а жалко!

В модельных линейках ведущих автопроизводителей можно легко найти полноприводную версию универсала C- или D-класса. Чем они отличаются от компактного или среднеразмерного кроссовера?

Универсал 4х4 или кроссовер?

Начать следует с того, что и универсалы, и небольшие кроссоверы обычно построены на "легковой" платформе одного и того же класса. То есть по прочности и выносливости они часто на одном уровне, а то еще и универсал может оказаться более долговечным из-за того, что имеет более легкий и компактный кузов, меньше нагружающий ходовую и силовой агрегат. Но обо всем по порядку.

Итак, по сравнению с кроссоверами плюсы универсалов таковы:

Более легкий кузов. Этот факт влечет за собой несколько других плюсов;

Меньше потребление горючего (не всегда, но часто). Понятно, что более легкая машина с лучшей аэродинамикой имеет меньший аппетит;

Больший багажник. Это не обязательно, но почти всегда универсал имеет более длинный задний свес и меньшие колесные арки, ограничивающие полезный объем кузова;

Более дешевое содержание. Более мощный кроссовер на многих СТО, шиномонтажах и автомойках с радостью классифицируют как "джип" и выставляют его владельцу большие счета – в то время как универсалов (всего лишь вариаций на тему седана) это не касается.

Со своей стороны, кроссоверам тоже есть что противопоставить полноприводным универсалам. Можно говорить о таких преимуществах кроссоверов:

Более представительный вид. Высокий и в целом более массивный автомобиль воспринимается как более солидный, хотя бы он и был ниже конкретного универсала по ценовому сегменту;

Лучшая пригодность к разбитому асфальту. Благодаря большим колесам и часто – высокому профилю шин кроссверы смелее двигаются по грубым ухабам;

Более высокая посадка за рулем. Большое количество водителей считает это плюсом, ведь так лучше видна дорога. Кроме того, на высокое кресло удобнее садиться с улицы – не надо наклоняться и приседать.

Наверное, коли уж мы говорим о машинах 4х4, стоит по отдельности сказать о проходимости. Следует признать, что у обеих машин она посредственная – потому что их трансмиссия и ходовая часть предназначены скорее не для бездорожья, а для мягкой почвы и скользкой поверхности: неубранного коммунальщиками снега, мокрой травы, проселка после летнего дождя… Правда, у многих кроссоверов будет лучше геометрическая проходимость – за счет коротких свесов и, соответственно, больших углов въезда и съезда.

Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 гг.)

Одна из самых "жирных" машин в нашей подборке выпускалась только в "кроссоверном" стайлинге – в защитном пластиковом обвесе, а главное – с увеличенным до 18 см клиренсом. У модели щедро и добротно укомплектованный салон, но как по нам, самое интересное у Audi A4 Allroad Quattro – выбор двигателей: 2,0 л бензин, 2,0 л дизель, а вдобавок – 3,0-литровая дизельная "шестерка" (240 – 272 л.с.). Коробки передач, как механические, так и преселективные работы S-tronic.

Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 гг.)

Пятидверный универсал "седьмого" Golf в Европе назывался Golf 4Motion, а в Америке – Golf SportWagen 4х4. Кроме того, есть интересная полноприводная подверсия, почти кроссовер, с названием Golf Alltrack – с поднятой подвеской, пластиковой облицовкой кузова и защитным экраном под передним бампером. Европейские Golf 4Motion оснащались только дизельными моторами 1,6 л (105 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), американские полноприводные Golf Sportwagen и Golf Alltrack имеют бензиновый 1.8 TSI, как с "механикой", так и с автоматической коробкой DSG. В нашем обзоре это одна из самых маленьких по габаритам модель (длина 4,56–4,68 м), хотя с вместительностью у нее проблем нет.

Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 гг.)

Хотелось бы сказать, что это самая дешевая модель в нашей компании, но можем ошибиться. Так как из-за популярности в Украине модели Octavia вообще цена на все ее версии держится на достаточно высоком уровне. Моторы бензиновые (1.8 TSI) и дизельные (1.6 и 2.0 TDI), коробки – “ручка” или “робот” DSG на выбор. Как и старший брат по материнскому концерну, полноприводная Octavia A7 имеет ”внедорожное” исполнение – лифтованную модификацию Scout. Она самая дорогая в семействе "Октавий", потому что кроме внешнего пластикового обвеса всегда имеет богатое оснащение и мощные моторы, бензиновые и дизельные (150 – 184 л.с., 7,8 с до 100 км/ч). Коробки передач – и "механика", и "автоматы".

Volvo XC70 (2007–2016 гг.)

Один из классиков в жанре полноприводных универсалов сочетает в себе высокий комфорт с прочной и надежной конструкцией. Вообще базовый для этой модели универсал Volvo V70 третьего поколения мог иметь трансмиссию 4х4 и в обычном, не кроссоверном исполнении. Но по миру больше известна именно отдельная модель XC70 – с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Набор двигателей может поразить даже фанатов полноразмерной классики: кроме банальных "четверок" здесь бензиновые "шестерки" и дизельные "пятерки", причем все рядные (163 - 304 л.с.).

Subaru Outback (2014–2020 гг.)

Признанный авторитет полного привода в легковом сегменте выпускает универсалы уже в шестом поколении, но мы поговорим о более распространенной в Украине пятой генерации. В которой модель сильно приблизилась размерами (длина 4,8 м) и формами кузова к кроссоверу. Собственные изюминки "Аутбека" – знаменитые оппозитные двигатели (2,0 - 2,5 - 3,6 л, 148 - 256 л.с.), в том числе и один дизельный. Трансмиссию можно выбрать чисто механическую, можно автоматическую, с бесступенчатым вариатором CVT. Subaru Outback этого поколения в нашей стране продается немало, причем, как ни странно, встречаются экземпляры с установленным ГБО, что несколько ломает давний стереотип о спортивном имидже субаровских "оппозитников".

Если коротко

Выбирая б/у универсал с полным приводом, имейте в виду, что в развитых странах первые владельцы нередко покупают такие модели для интенсивной, часто коммерческой эксплуатации – чтобы быть более уверенным в дороге в любую погоду. А это значит, что привезенный из Европы универсал 4х4 может быть в худшем состоянии, чем такой же моноприводный. То есть надо быть готовым к серьезным ремонтам или упорно искать хорошо сохранившийся экземпляр.