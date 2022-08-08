У Краматорську жінка "зливала" ворогу місця дислокації ЗСУ, - прокуратура

У Краматорську затримали місцеву жительку, яка повідомила окупантам інформацію про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"У червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов з представником незаконних збройних формувань так званої "ДНР" передала бойовику інформацію про дислокацію оперативного складу військовослужбовців Збройних сил України на території Краматорська", - розповіли в ОГП.