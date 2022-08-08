У Краматорську жінка "зливала" ворогу місця дислокації ЗСУ, - прокуратура
У Краматорську затримали місцеву жительку, яка повідомила окупантам інформацію про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"У червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов з представником незаконних збройних формувань так званої "ДНР" передала бойовику інформацію про дислокацію оперативного складу військовослужбовців Збройних сил України на території Краматорська", - розповіли в ОГП.
В даний час їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агенти допомагали окупантам знищувати суднобудівельні заводи в Миколаєві. Також вони передавали ворогові дані про склади з паливом та переміщення ЗСУ.
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