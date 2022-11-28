КРАИЛ взялась за "дочек" 1xBet в Украине: идет тотальная проверка

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей проводит проверку всех организаторов азартных игр, официально работающих в Украине по лицензии, на предмет их связей с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КРАИЛ Ивана Рудого в интервью Forbes.

"Моя позиция: даже никакого намека на русский след не должно быть в Украине. Первое, что я сделал, вернувшись из ВСУ (где Рудый служил до ноября 2022 года, - ред.), - провел встречи с СБУ. Мы сейчас очень плодотворно работаем почти по всем организаторам (азартных игр, - ред.)”, - заявил глава комиссии.

По его словам, после скандала вокруг лицензий, выданных в марте 2022 года российскому букмекеру 1хBet, всем остальным организаторам азартных игр, получившим лицензии, КРАИЛ отправила письма с предупреждением о запрете каких-либо связей с государством-агрессором и необходимости неукоснительного соблюдения требований украинского законодательства.

Что касается тех компаний, о связях со страной-агрессором которых уже сообщали украинские СМИ, то, как говорит Иван Рудый, по ним уже работают одновременно СБУ, Бюро экономической безопасности и Госфинмониторинг.

"Идет тотальная проверка всех организаторов… И решение комиссии не заставит себя ждать", - заверил Рудый.

Отметим, что речь идет о ряде компаний, получивших лицензию на проведение азартных игр в Украине, однако которых при этом подозревают в связи с российским букмекером 1хBet либо с другими российскими компаниями.

В частности, журналисты обнаружили, что ООО "Поинтлото", имеющее лицензию на работу онлайн-казино PointLoto, на момент ее получения называлось ООО "Мелбет" - ровно также, как называется официальной работающий в РФ букмекер, принадлежащий сегодня российскому ООО "Мелофон", а ранее фирме, называвшейся "1ХСтавка", являющейся "клоном" 1xBet, которому разрешено официально работать в РФ.

Кроме того, подозрения вызвало ООО "Плей Фан Инвестмент", в январе 2022 года получившее лицензию на работу онлайн-казино "Фан Спорт", имеющее практический идентичный дизайн сайта, одинаковые коэффициенты и общего "рисковика" (компанию, анализирующую коэффициенты, - ред.) с 1xBet.

Помимо этого, "Фан спорт" не работает на том сайте, на работу которого ему выдана украинская лицензия, а проводит азартные игры на стороннем сайте.

Российский след имеет о ООО "Укр Гейм Технолоджи", получившее от КРАИЛ лицензию на работу онлайн-казино Pin-Up еще в 2021 году. Данным казино владела уроженка Луганска Марина Ильина, которая позднее продала свою долю в компании Александру Удодову - зятю премьер-министра России Михаила Мишустина. Видимо поэтому на украинском сайте Pin-Up до сих пор могут регистрировать и играть как граждане РФ, так и жители Беларуси.

Тем временем, как известно, ООО "Твоя беттинговая компания", которая пыталась вывести на украинский рынок самого российского букмекера 1xBet, сегодня пытается в Окружном административном суде Киева вернуть себе лицензии. Глава КРАИЛ Иван Рудый заявил, что он надеется, что ООО "ТБК" проиграет в суде.

"Потому что мы понимаем, что это за люди… Мне было бы интересно посмотреть на судью, который скажет, что мы, СБУ, БЭБ, ошиблись (в решении аннулировать лицензии компании, связанной с РФ - ред.)”, - резюмировал Рудый.