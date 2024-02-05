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Козловский вручил награду лучшему игроку ФК "Рух"

Понедельник 05 февраля 2024 10:15
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Козловский вручил награду лучшему игроку ФК "Рух" Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Движение" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

Во время проведения зимних сборов в Словении основатель ФК "Рух" Григорий Козловский посетил футболистов и вручил нападающему "желто-черных" Илье Кваснице награду как лучшему игроку клуба в 2023 году по версии болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

риятно получить такую награду из рук основателя клуба. Благодарю его за это внимание и проголосовавших за меня болельщиков за эту поддержку", - заявил Илья.

Козловский вручил награду лучшему игроку ФК &quot;Рух&quot;

У игроков "Руха" накануне спаррингов с австрийским "Штурмом" и словенским "Браво" в Чатеже были тренировочные занятия, где они отработали разнотипные атаки: выход из обороны в атаку, позиционные атаки, контратаки.

Как отмечают. пресс-службе Козловский с первых дней не только держит футбольный фронт вместе с "желто-черной" семьей, но и всеми силами помогает ВСУ и обеспечивает их всем необходимым для скорейшей победы.

В частности, в начале 2024 года Григорий Козловский и Emily Resort передали украинским военным 4 миллиона гривен.

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