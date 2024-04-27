Козловский: воспитанники академии "Рух" установили массовый рекорд Украины

Об этом сообщил основатель академии Григорий Козловский, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.

Для установления рекорда у "желто-черных" было три попытки. 126 детей одновременно жонглировали мячом на голове в поле клубной Академии.

Григорий Козловский рассказал, что в академии учатся талантливые дети, поэтому было принято решение продемонстрировать это.

"Для академии очень важно дать шанс детям проявить себя. В Украине очень много талантливых детей с хорошими физиологическими данными, просто не всегда они имеют возможность показать свои умения и таланты. Академия "Руха" - шанс раскрыть свой талант и первая ступенька к профессиональному футболу .И я горжусь тем, что сегодня украинская молодежь не словом, а делом доказала, что имеет талант", - добавил Григорий Козловский.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что номинация выбиралась долго, ведь хотелось собрать как можно больше участников происшествия. Главная идея - установить массовый рекорд с привлечением юных футболистов.

Выбор остановили на жонглировании мячом, и если ногами это уже делали, рекорд набивки мяча головой еще не устанавливали, а это и сложнее и интереснее.

В результате в книгу рекордов Украины, с лучшим результатом вошла одновременноя набивка мяча головой в течение отведенного им времени с участием 113 воспитанников академии "Рух".

"Все дети очень положительно отреагировали на такую идею и с удовольствием согласились реализовать ее. В частности, такие события очень объединяют ребят и являются интересным опытом для них. Поздравляю всех с новым рекордом! Это заслуга всей команды "желто-черных", как юных спортсменов, так и их тренеров. Именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Что наши игроки способны на новые рекорды, и главное показывают сильную и качественную игру. свыше профессиональных 60 лиг. Я очень рад, что футбольная академия "Движение" воспитывает будущие звездочки, которые станут гордостью этой страны", - резюмировал Козловский.