Козловский: воспитанники академии "Рух" установили массовый рекорд Украины
Юные футболисты академии "Рух" установили национальный рекорд Украины, совершив самое массовое набивание футбольного мяча головой.
Об этом сообщил основатель академии Григорий Козловский, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.
Для установления рекорда у "желто-черных" было три попытки. 126 детей одновременно жонглировали мячом на голове в поле клубной Академии.
Григорий Козловский рассказал, что в академии учатся талантливые дети, поэтому было принято решение продемонстрировать это.
"Для академии очень важно дать шанс детям проявить себя. В Украине очень много талантливых детей с хорошими физиологическими данными, просто не всегда они имеют возможность показать свои умения и таланты. Академия "Руха" - шанс раскрыть свой талант и первая ступенька к профессиональному футболу .И я горжусь тем, что сегодня украинская молодежь не словом, а делом доказала, что имеет талант", - добавил Григорий Козловский.
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что номинация выбиралась долго, ведь хотелось собрать как можно больше участников происшествия. Главная идея - установить массовый рекорд с привлечением юных футболистов.
Выбор остановили на жонглировании мячом, и если ногами это уже делали, рекорд набивки мяча головой еще не устанавливали, а это и сложнее и интереснее.
В результате в книгу рекордов Украины, с лучшим результатом вошла одновременноя набивка мяча головой в течение отведенного им времени с участием 113 воспитанников академии "Рух".
"Все дети очень положительно отреагировали на такую идею и с удовольствием согласились реализовать ее. В частности, такие события очень объединяют ребят и являются интересным опытом для них. Поздравляю всех с новым рекордом! Это заслуга всей команды "желто-черных", как юных спортсменов, так и их тренеров. Именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Что наши игроки способны на новые рекорды, и главное показывают сильную и качественную игру. свыше профессиональных 60 лиг. Я очень рад, что футбольная академия "Движение" воспитывает будущие звездочки, которые станут гордостью этой страны", - резюмировал Козловский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.