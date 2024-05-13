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Козловский и ФК "Рух" передали антиланцетные комплексы и средства РЭБ бойцам 45-й отдельной бригады

Понедельник 13 мая 2024 12:21
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Козловский и ФК "Рух" передали антиланцетные комплексы и средства РЭБ бойцам 45-й отдельной бригады Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмен и основатель ФК "Рух" вместе с Emily Resort передали бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады антиланцетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.

"Сейчас это самое важное, что должен делать каждый украинец, это помогать нашим военным и эта миссия является самой важной для всей нашей футбольной семьи, мы приобщаемся к этому процессу как можем. Именно благодаря Вооруженным Силам Украины сегодня у нас есть возможность работать, быть рядом со своими Мы все понимаем, насколько важно поддерживать наших военных, ведь только совместными усилиями мы можем победить врага и прогнать его с нашей земли", - отметил Григорий Козловский.

Начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев поблагодарил Козловского и Emily Resort за помощь.

Козловский и ФК &quot;Рух&quot; передали антиланцетные комплексы и средства РЭБ бойцам 45-й отдельной бригады

Как отметил главный тренер "Руха" Виталий Пономарев, все в команде сознательны и понимают, что сейчас происходит и насколько важно поддерживать наших воинов.

Как известно, Григорий Козловский и Emily Resort поддерживают ряд бригад, пытаясь оперативно ответить на все военные запросы.

"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК "Рух" и Emily Resort мы постоянно передаем необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее ФК "Рух" и Козловский передали бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower и колеса для грузовиков.

Кроме того, меценат предоставил бойцам 45-й ОМБр помощь в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты.

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