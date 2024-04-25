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Козловский: команда "Рух" U-10 победила на турнире Number One Cup

Четверг 25 апреля 2024 12:01
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Козловский: команда "Рух" U-10 победила на турнире Number One Cup Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Воспитанники ФК "Рух" U-10 и U-11 приняли участие в международном турнире Number One Cup, прошедшем в польском Гданьске. "Желто-черный" одолели английские "Эвертон", "Барнсли" и "Мидлсбро", ряд польских команд и разошлись миром с португальской "Бенфикой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт основателя клуба Григория Козловского.

В финале "Рух" U-10 победило "Порту" со счетом 2:1. Это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне.

"Рух" U-11 в финале минимально уступило португальскому "Спортингу" и заняло 2-е место на турнире Number One Cup.

Воспитанники академии "Рух" получили индивидуальные знаки отличия. Назар Мершалов был признан лучшим футболистом турнира в категории U-10. Лучшим игроком в категории U-11 стал Олег Зозуля.

Козловский: команда &quot;Рух&quot; U-10 победила на турнире Number One Cup

"Клуб гордится каждым из вас! Вы - будущее "Руха" и очень приятно, что вы с детства жаждете побед и прославляете "желто-черных" в Европе. Это лишь начало вашего большого пути в футболе и главные ваши победы еще впереди! Удачи вам и вашим тренерам", - сказал Григорий Козловский.

Следует отметить, что это не первая победа "руховцев" в Number One Cup. В прошлом году команда ФК "Рух" U-13 продемонстрировала высокий уровень игры и победила в международном турнире Number One Cup 2023 года.

Напомним, академия, созданная при поддержке Григория Козловского, имеет спортивный комплекс на окраине Львова недалеко от Винниковского озера. Он включает восемь тренировочных полей: три поля с искусственным покрытием, пять - с гибридным, а также спортзал.

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Григорий Козловский Футбол
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