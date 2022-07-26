Коваленко змінить прописку в межах Серії А, – інсайдер

Півзахисник Віктор Коваленко і на прийдешній сезон не затримається у складі "Аталанти" з Бергамо. Українця вдруге підпише "Спеція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколо Скіри .

Атакувальний хавбек опинився за крок від повернення в "Спецію". "Орлята" запропонували "Аталанті" ще раз віддати 26-річного українця в оренду.

Угода між клубами передбачатиме опцію викупу Коваленка. Пункт стане обов'язковим після виконання низки умов. Потенційний трансфер вихованця "Шахтаря" коштуватиме "Спеції" скромні 2 млн євро.

Коваленко перейшов до "Аталанти" 1 лютого торік за 600 тисяч, оскільки мав лише півроку за контрактом із "гірниками". Проте, в складі "Богині" провів усього 1 матч. Сезон 2021/22 відіграв за "Спецію" в оренді – 27 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 4 асисти.

"Орлята" в міжсезоння змінили головного тренера. Екс-керманич "Удінезе" Лука Готті прийшов на місце Тьяго Мотти.