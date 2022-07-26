ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коваленко змінить прописку в межах Серії А, – інсайдер

Новость на русском →
Італія, Вівторок 26 липня 2022 12:58
Коваленко змінить прописку в межах Серії А, – інсайдер Фото: Віктор Коваленко (праворуч) у футболці "Спеції" (facebook.com/SpeziaCalcio)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Віктор Коваленко і на прийдешній сезон не затримається у складі "Аталанти" з Бергамо. Українця вдруге підпише "Спеція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколо Скіри.

Атакувальний хавбек опинився за крок від повернення в "Спецію". "Орлята" запропонували "Аталанті" ще раз віддати 26-річного українця в оренду.

Угода між клубами передбачатиме опцію викупу Коваленка. Пункт стане обов'язковим після виконання низки умов. Потенційний трансфер вихованця "Шахтаря" коштуватиме "Спеції" скромні 2 млн євро.

Коваленко перейшов до "Аталанти" 1 лютого торік за 600 тисяч, оскільки мав лише півроку за контрактом із "гірниками". Проте, в складі "Богині" провів усього 1 матч. Сезон 2021/22 відіграв за "Спецію" в оренді – 27 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 4 асисти.

"Орлята" в міжсезоння змінили головного тренера. Екс-керманич "Удінезе" Лука Готті прийшов на місце Тьяго Мотти.

До слова, боси Серії А вивчають варіант із перенесенням старту чемпіонату через аномальну спеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Італії
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися