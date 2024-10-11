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Костюк снялась с турнира, где побеждали украинцы. Стародубцева получила соперницу

Нинбо, Пятница 11 октября 2024 20:56
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Костюк снялась с турнира, где побеждали украинцы. Стародубцева получила соперницу Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Марта Костюк отказалась от участия в турнире Ningbo Open в Китае. Другая украинка – Юлия Стародубцева начнет выступление с квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

После неудачного выступления в Ухане, лидер украинского тенниса окончательно потеряла шансы пробиться в Итоговый турнир WTA. В этом году в ее календаре еще значатся два турнира WTA 500 и один – WTA 250. Но даже при условии выигрыша всех трех, ей все равно не хватит рейтинговых баллов.

Поэтому, по всей вероятности, Костюк, вслед за Свитолиной, Калининой и Ястремской закроет текущий сезон. Официально она об этом не сообщала, но с первого из перечисленных турниров, который состоится в китайском Нинбо с 14 по 20 октября, уже снялась.

Зато там выступит пятая ракетка Украины - Стародубцева. Она имеет третий сеяный номер в квалификации и в стартовом матче сыграет против хозяйки – Ю Сяоди. Соперницы уже знакомы, они встречались летом в квалификации "Ролан Гаррос". Тогда украинка уверенно победила – 6:3, 6:2.

Ningbo Open: что известно

Хардовый турнир в китайском городе Нинбо проводится с 2010 года. Сначала относился к категории ITF, затем уровень постепенно повышали, и в текущем сезоне он дебютирует уже как WTA 500.

Раньше, когда статус соревнования был не столь высоким, здесь довольно удачно выступали украинцы. Однако только в парных разрядах.

Так, в 2011 году победу в Нинбо одержала Татьяна Лужанская в паре с китаянкой Чжэн Сайсай. А через три года – Ольга Савчук вместе с Ариной Родионовой из Австралии. До этого Савчук уже играла в финале парных соревнований в 2010 году, но уступила. Как и другая украинка Ирина Бурячок – в 2013 году.

Есть успех и у мужчин. В 2016 году здесь победил Сергей Стаховский, выступавший в паре с французом Жонатаном Эйссериком.

Ранее Стародубцева раскрыла самый большой гонорар в теннисной карьере.

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