Костюк увеличила представительство Украины в третьем раунде Australian Open
Легкой победой украинской теннисистки Марты Костюк завершился матч второго раунда Открытого чемпионата Австралии против Оливии Гадецки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины
Гадецки – Костюк – 0:2 (2:6, 1:6)
В первом сете украинка сломала сопротивление хозяйки соревнований всего за полчаса. Уже в третьем гейме Костюк оформила первый брейк, а после удачных розыгрышей на собственной подаче закрепила преимущество еще одним взятым на подаче австралийки пунктом. В конце концов, завершила партию киевлянка реализацией второго сет-пойнта.
Второй сет Костюк начала еще увереннее. С двумя брейками спустя четверть часа она безапелляционно повела (4:0). И хоть в пятом гейме позволила Гадецки размочить счет, в на этот раз справилась с представительницей Австралии еще быстрее – за 28 минут.
Для 20-летней Костюк выход в третий круг мэйджора – повторение лучшего достижения. В Мельбурне она уже дважды выступала в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии (2018, 2022). Ориентир для украинки на турнирах "Большого шлема" – 1/8 финала, куда Костюк пробилась на "Ролан Гарросе-2021".
В следующем раунде украинская теннисистка встретится с третьей сеянной на турнире Джессикой Пегулой. Американка в основной сетке Australian Open уже выбила румынку Кристиан и белорусский Соснович. Старт 3-го круга соревнований запланирован на 20 января.
К слову, ранее Калинина победой над Квитовой оформила путевку в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.
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