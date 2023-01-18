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Костюк увеличила представительство Украины в третьем раунде Australian Open

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Мельбурн, Среда 18 января 2023 13:23
Костюк увеличила представительство Украины в третьем раунде Australian Open Фото: Марта Костюк стала третьей украинкой в 3-м раунде Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Легкой победой украинской теннисистки Марты Костюк завершился матч второго раунда Открытого чемпионата Австралии против Оливии Гадецки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины

Гадецки – Костюк – 0:2 (2:6, 1:6)

В первом сете украинка сломала сопротивление хозяйки соревнований всего за полчаса. Уже в третьем гейме Костюк оформила первый брейк, а после удачных розыгрышей на собственной подаче закрепила преимущество еще одним взятым на подаче австралийки пунктом. В конце концов, завершила партию киевлянка реализацией второго сет-пойнта.

Второй сет Костюк начала еще увереннее. С двумя брейками спустя четверть часа она безапелляционно повела (4:0). И хоть в пятом гейме позволила Гадецки размочить счет, в на этот раз справилась с представительницей Австралии еще быстрее – за 28 минут.

Для 20-летней Костюк выход в третий круг мэйджора – повторение лучшего достижения. В Мельбурне она уже дважды выступала в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии (2018, 2022). Ориентир для украинки на турнирах "Большого шлема" – 1/8 финала, куда Костюк пробилась на "Ролан Гарросе-2021".

В следующем раунде украинская теннисистка встретится с третьей сеянной на турнире Джессикой Пегулой. Американка в основной сетке Australian Open уже выбила румынку Кристиан и белорусский Соснович. Старт 3-го круга соревнований запланирован на 20 января.

К слову, ранее Калинина победой над Квитовой оформила путевку в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

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