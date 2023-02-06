Костюк стартовала с победы на теннисном турнире в Абу-Даби
Победой украинской теннисистки Марты Костюк завершился матч первого раунда в основной сетке соревнований в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Abu Dhabi Open, 1/16 финала, женщины
Костюк – Кырстя – 2:1 (6:2, 1:6, 6:2)
Поединок с румынкой Кырстей украинка начала на равных. Девушки успели взять по два пункта на собственных подачах до первого брейка Костюк в середине сета. Впоследствии 20-летняя киевлянка повторила этот трюк и легко завершила сет всего за 34 минуты.
Впрочем, вторая партия за то же время стала фиаско украинской теннисистки. После того, как счет стал равным в дебюте (1:1), Кырстя выдала невероятный отрезок с шестью выигранными подряд геймами. В частности, дважды представительница Румынии выиграла на подаче Костюк.
Однако развить свой успех в решающем сете Кырстя не смогла. Кульминация наступила в середине партии. Костюк при счете 3:2 в свою пользу с третьей попытки сумела реализовать брейк-пойнт. Далее хладнокровно взяла очко на собственной подаче, а затем и завершила матч на подаче румынки.
В следующем круге молодая украинка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Она получила второй номер посева и со стадии 1/8 финала только вступит в борьбу за титул. Матч запланирован на 8 февраля.
К слову, украинка Цуренко вернулась в топ-100 мирового рейтинга профессионалок.
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