Костюк стартовала с победы на теннисном турнире в Абу-Даби

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Abu Dhabi Open, 1/16 финала, женщины

Костюк – Кырстя – 2:1 (6:2, 1:6, 6:2)

Поединок с румынкой Кырстей украинка начала на равных. Девушки успели взять по два пункта на собственных подачах до первого брейка Костюк в середине сета. Впоследствии 20-летняя киевлянка повторила этот трюк и легко завершила сет всего за 34 минуты.

Впрочем, вторая партия за то же время стала фиаско украинской теннисистки. После того, как счет стал равным в дебюте (1:1), Кырстя выдала невероятный отрезок с шестью выигранными подряд геймами. В частности, дважды представительница Румынии выиграла на подаче Костюк.

Однако развить свой успех в решающем сете Кырстя не смогла. Кульминация наступила в середине партии. Костюк при счете 3:2 в свою пользу с третьей попытки сумела реализовать брейк-пойнт. Далее хладнокровно взяла очко на собственной подаче, а затем и завершила матч на подаче румынки.

В следующем круге молодая украинка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Она получила второй номер посева и со стадии 1/8 финала только вступит в борьбу за титул. Матч запланирован на 8 февраля.