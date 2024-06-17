Костюк проиграла нейтральной россиянке на старте Berlin Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ecotrans Ladies Open , 1-й раунд, женщины

Костюк – Касаткина – 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)

Дебют встречи лучше удался россиянке. С брейком она повела 2:0, но украинская теннисистка быстро овладела ситуацией и уже к середине сета сравняла счет (3:3). Решающим стал десятый гейм, в котором Костюк с первой попытки оформила сетбол на подаче Касаткиной.

По схожему сценарию началась вторая партия. Нейтральная спортсменка взяла два стартовых гейма, а затем на корте началась серия обмена брейками. В пяти геймах подряд побеждала принимавшая подачи теннисистка. В конце концов Костюк и Касаткина добрались до тай-брейка.

В укороченной партии начались качели. Лидерство перешло от украинки к российской теннисистке, а затем Костюк героически отыграла три сетбола (6:6). И все же дожать Касаткину ей не удалось, так что соперницам пришлось играть решающий сет.

А вот в третьей партии с конкуренцией не сложилось. Россиянка оформила брейк в шестом гейме и этого стратегического преимущества уже не потеряла. Костюк сопротивлялась до последнего, отыграла два матчбола, но взять хотя бы одну подачу оппонентки так и не смогла.

В следующем круге Касаткина встретится с Ариной Соболенко. Белоруска благодаря второй позиции в мировом рейтинге со второго раунда стартует на турнире. Матч состоится 19 июня.