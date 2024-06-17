ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Костюк проиграла нейтральной россиянке на старте Berlin Open

Берлин, Понедельник 17 июня 2024 15:15
UA EN RU
Костюк проиграла нейтральной россиянке на старте Berlin Open Фото: Марта Костюк проиграла почти 3-часовой поединок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк в трех сетах уступила российской теннисистке Дарье Касаткиной в первом раунде соревнований в столице Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ecotrans Ladies Open , 1-й раунд, женщины

Костюк – Касаткина – 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)

Дебют встречи лучше удался россиянке. С брейком она повела 2:0, но украинская теннисистка быстро овладела ситуацией и уже к середине сета сравняла счет (3:3). Решающим стал десятый гейм, в котором Костюк с первой попытки оформила сетбол на подаче Касаткиной.

По схожему сценарию началась вторая партия. Нейтральная спортсменка взяла два стартовых гейма, а затем на корте началась серия обмена брейками. В пяти геймах подряд побеждала принимавшая подачи теннисистка. В конце концов Костюк и Касаткина добрались до тай-брейка.

В укороченной партии начались качели. Лидерство перешло от украинки к российской теннисистке, а затем Костюк героически отыграла три сетбола (6:6). И все же дожать Касаткину ей не удалось, так что соперницам пришлось играть решающий сет.

А вот в третьей партии с конкуренцией не сложилось. Россиянка оформила брейк в шестом гейме и этого стратегического преимущества уже не потеряла. Костюк сопротивлялась до последнего, отыграла два матчбола, но взять хотя бы одну подачу оппонентки так и не смогла.

В следующем круге Касаткина встретится с Ариной Соболенко. Белоруска благодаря второй позиции в мировом рейтинге со второго раунда стартует на турнире. Матч состоится 19 июня.

К слову, ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
NEWS
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше