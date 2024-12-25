Без Костюк и Свитолиной. Определили лучших теннисистов Украины 2024 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ukrainian Tennis .

Болельщикам предложили определить победителей в четырех номинациях.

Лучшей среди представителей нового поколения (игроки в возрасте до 20-ти лет) стала Анастасия Лопата.

В октябре 19-летняя теннисистка впервые сыграла в финале профессионального турнира на уровне ITF и одержала победу. В рейтинге WTA в начале года она была за пределами первой тысячи и сумела подняться на 579-ю строчку. В этом сезоне Лопата впервые получила вызов в сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг. В голосовании за победу в номинации Анастасия опередила Елизавету Котляр, Веронику Подрез и Никиту Белозерцева.

Приз "Прогресс года" абсолютно справедливо получила Юлия Стародубцева.

В этом сезоне 24-летняя спортсменка впервые сыграла в четвертьфинале на уровне WTA (на турнире серии 250, а затем - категории 1000). Также она стала первой теннисисткой, которой удалось пройти квалификацию на всех "мэйджорах" в один год. Украинка одержала первую в карьере победу над соперницей из топ-20 рейтинга (Анна Калинская). В октябре Стародубцева установила личный рекорд - 79-е место в мировой классификации.

Юлия, которая второй год подряд победила в этой номинации, опередила Даяну Ястремскую и Александра Овчаренко.

Овчаренко, впрочем, без приза не остался. Он - лучший теннисист Украины 2024 года.

В 2024-м 23-летний Александр выиграл 3 из 7-ми своих финалов на турнирах ITF в одиночном разряде, а также один финал в паре. Начав сезон на 951-й строчке рейтинга АТР, в декабре теннисист установил личный рекорд - 301-е место и сейчас является первой ракеткой Украины.

За Овчаренко болельщики отдали больше голосов, чем за Вадима Урсу и Виталия Сачко.

А лучшей отечественной теннисисткой уходящего года болельщики выбрали Людмилу Киченок.

32-летняя тенисистка стала третьей украинкой, которая выиграла турнир Grand Slam в паре (US Open). Также она была финалисткой парного Australian Open и завоевала еще два парных титула на уровне WTA. Все эти результаты Киченок показала в тандеме с Еленой Остапенко из Латвии.

В сентябре Людмила установила новый рекорд Украины в парном рейтинге, став третьей в мире. Вместе с Остапенко во второй раз в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. Была номинирована на награду WTA Awards в категории "Дуэт года".

В голосовании Людмила Киченок опередила лидеров индивидуального национального рейтинга - Марту Костюк и Элину Свитолину.